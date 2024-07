L'Anticiclone Africano in Arrivo: Aumento delle Temperature e Sole su Gran Parte d'Italia

Dopo i forti temporali pomeridiani e serali di mercoledì, la pressione atmosferica sull'Italia sta gradualmente aumentando, portando con sé maggiore stabilità e un aumento delle temperature previsto a partire da domani. Nell'immediato, tuttavia, si assisterà a una temporanea e lieve diminuzione delle temperature che interesserà parte del Nord e del Centro, ancora influenzati da correnti nord-occidentali.

L'area di alta pressione in arrivo è di matrice africana, formata sull'Algeria, e ha già portato temperature roventi in Spagna, dove si sono raggiunti i 45°C all'ombra. In Italia, nonostante l'aria si arricchisca di umidità e si raffreddi leggermente attraversando il Mediterraneo, le temperature massime potranno comunque raggiungere i 39/40°C durante il weekend, accompagnate da alti tassi di umidità.

Previsioni per Oggi e Domani:

Giovedì:

Nord Italia: Mattinata parzialmente nuvolosa sui settori alpini e prealpini, localmente anche sulla pianura piemontese e triveneta, ma senza fenomeni di rilievo. Il pomeriggio vedrà lo sviluppo di isolati temporali sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale, fenomeni che saranno brevi e non diffusi, con un miglioramento atteso dalla sera.

Centro Italia: Giornata prevalentemente soleggiata, eccezion fatta per qualche temporale di calore pomeridiano lungo l'Appennino, più probabile sull'alta Toscana e tra Lazio e Abruzzo. Miglioramento previsto in serata.

Sud Italia: Anche qui, giornata soleggiata, salvo lo sviluppo di qualche temporale di calore molto isolato lungo l'Appennino, destinato a dissolversi in serata.

Le temperature sono previste in lieve calo al Nord e sulla costa medio-adriatica, mentre rimarranno stazionarie altrove. I venti saranno deboli o moderati, provenienti da nord, e i mari si presenteranno da mossi a poco mossi.

Venerdì:

La giornata di venerdì sarà simile a quella di giovedì. In mattinata, si prevede qualche addensamento nuvoloso al Nord, principalmente tra Nordovest e Lombardia, ma senza fenomeni significativi, con il sole predominante altrove. Nel pomeriggio, isolati temporali potranno svilupparsi sulle Alpi e l'Appennino, ma saranno brevi e non diffusi, destinati a dissolversi entro la sera.

Le temperature saranno in aumento, soprattutto al Centro Nord, con venti deboli da nord e ultimi rinforzi su Adriatico e Ionio. I mari saranno poco mossi o localmente mossi.

In sintesi, il ritorno dell'anticiclone africano porterà giornate prevalentemente soleggiate e calde, con solo sporadici episodi temporaleschi di breve durata. È consigliabile quindi prepararsi a un fine settimana caratterizzato da alte temperature e umidità elevata.