L’Aquila celebra Magnotta ma dice no a Saviano e Zerocalcare: è questa la nuova ‘cultura’?

Nel panorama culturale dell’Aquila, una recente decisione ha riaperto un dibattito acceso sulla visione istituzionale della cultura. Da una parte, l’approvazione da parte dell’esecutivo comunale di un murales dedicato a Mario Magnotta, celebre per gli scherzi telefonici subiti e divenuto, suo malgrado, una figura virale in un’epoca pre-digitale. Dall’altra, il ricordo ancora vivo del rifiuto opposto nel 2019 dal sindaco Pierluigi Biondi all’idea di ospitare in manifestazioni culturali due figure di rilievo del panorama intellettuale italiano: Roberto Saviano e Zerocalcare.

Il primo, scrittore impegnato nella lotta alla criminalità organizzata; il secondo, fumettista capace di interpretare con profondità e ironia le contraddizioni della contemporaneità. Entrambi giudicati evidentemente non in linea con la visione culturale dell’amministrazione.

Le motivazioni fornite dal primo cittadino per celebrare Magnotta sono emblematiche: “Ha dedicato la sua vita alla scuola e ci è sembrato giusto rendergli omaggio in un luogo che quotidianamente è frequentato da centinaia di studenti […] è stato forse uno dei primi influencer ‘ante litteram’ del nostro Paese”. Una dichiarazione che sembra rivelare una visione della cultura leggera, persino goliardica, lontana dall’impegno civile o dal confronto critico.

Mario Magnotta è senz’altro una figura simpatica e popolare, simbolo di una stagione mediatica ingenua e folkloristica. Tuttavia, trasformarlo in emblema cittadino di cultura rischia di ridurre la cultura stessa a spettacolo, a intrattenimento privo di contenuto, a “chiacchiericcio” che fa sorridere senza mai interrogare.

Intanto, il tessuto culturale aquilano appare sempre più assorbito da un’agenda fatta di sagre, street food e palchi temporanei che spesso ostruiscono la fruizione di monumenti e spazi pubblici. Un calendario denso ma privo di identità, dove l’evento sembra contare più del messaggio, e l’estetica prevalere sulla riflessione.

Il confronto tra il diniego verso figure come Saviano e Zerocalcare e l’omaggio a Magnotta non è una mera questione di gusti, ma rappresenta una precisa scelta di campo: quella di una cultura rassicurante, inoffensiva, che non pone domande e non crea disagio. Una cultura che, pur facendo parte del tessuto sociale, rischia di dimenticare il suo ruolo più alto: quello di stimolare coscienza critica, memoria e consapevolezza collettiva.

In definitiva, il caso Magnotta non è il problema, ma il sintomo. Il vero nodo è una politica culturale che pare aver rinunciato al pensiero per inseguire il consenso, trasformando la città dell’Aquila da culla del sapere a teatro permanente dell’effimero.