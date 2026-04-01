L’Aquila non dimentica: memoria e verità al centro del ricordo del sisma

Tra commemorazioni, musica e riflessioni pubbliche, la città rinnova il ricordo delle vittime del terremoto del 2009 e rilancia il tema della memoria come prevenzione.

L’Aquila si prepara a ricordare le 309 vittime del sisma del 2009 con un articolato programma di iniziative che si svolgeranno tra il 5 e il 6 aprile, in occasione del diciassettesimo anniversario della tragedia. Un calendario condiviso con il Comitato familiari delle vittime, che intreccia momenti di raccoglimento, eventi istituzionali e appuntamenti culturali.

Le celebrazioni prenderanno il via la sera del 5 aprile con l’accensione di un faro azzurro dal cortile di Palazzo Margherita, simbolo di memoria e partecipazione collettiva. Alle 21, presso la Villa Comunale, è prevista la distribuzione di fiori ai cittadini, seguita dal concerto de I Solisti Aquilani sotto il porticato dell’Emiciclo.

Il momento centrale della commemorazione si terrà al Parco della Memoria, dove verrà acceso il braciere e saranno letti, uno a uno, i nomi delle vittime. Poco dopo la mezzanotte, i partecipanti deporranno i fiori accanto ai nomi incisi, in un gesto simbolico che si rinnova ogni anno.

Il 6 aprile proseguirà con la deposizione floreale davanti alla Casa dello Studente, uno dei luoghi simbolo della tragedia, seguita dalla messa in suffragio nella chiesa delle Anime Sante, celebrata dall’arcivescovo Antonio D’Angelo. In programma anche un momento musicale nella basilica di Collemaggio, con la partecipazione della Cappella Sistina e dell’attore Daniele Pecci.

Nel pomeriggio spazio ai giovani con il concerto “Musica che unisce”, mentre in città saranno distribuite le spille del Fiore della Memoria. Iniziative parallele sono previste anche nella frazione di Onna, tra le più colpite dal terremoto.

Accanto alle celebrazioni, i familiari delle vittime rilanciano un messaggio chiaro. Vincenzo Vittorini ha ribadito come la memoria non possa limitarsi a un rito, ma debba trasformarsi in strumento di prevenzione. L’obiettivo è superare una narrazione frammentata degli eventi, ricostruendo in modo completo le responsabilità e i passaggi che hanno preceduto e seguito il sisma.

Un richiamo che si inserisce in un percorso più ampio di riflessione collettiva, necessario – secondo i promotori – per evitare che tragedie simili possano ripetersi.