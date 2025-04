L'Aquila si trasforma: 36 eventi imperdibili tra musica, teatro e danza. Negrita e The Kolors

Dal 4 luglio al 7 agosto, la città abruzzese ospita una rassegna culturale con artisti di fama nazionale, spettacoli inclusivi e omaggi alla memoria.

L'Aquila si prepara ad accogliere l'edizione 2025 de I Cantieri dell’Immaginario, la rassegna estiva che animerà il capoluogo abruzzese dal 4 luglio al 7 agosto. Promossa dal Comune in collaborazione con enti culturali locali e coordinata dal Teatro Stabile d’Abruzzo, l'iniziativa è finanziata dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV).​

Il programma, presentato a Palazzo Margherita dal sindaco Pierluigi Biondi e dal direttore artistico Leonardo De Amicis, prevede 36 eventi distribuiti in diverse location simboliche della città, tra cui la Scalinata di San Bernardino, l'Auditorium del Parco e il Ridotto del Teatro Comunale. La rassegna si estenderà anche ai comuni di Campotosto e Villa Sant'Angelo, colpiti dal sisma del 2009, sottolineando l'impegno per la rinascita culturale del territorio.​

Tra gli artisti di spicco figurano The Kolors, Serena Brancale, Negrita e Massimo Ranieri, affiancati da nomi noti come Vincenzo Salemme, Nino Frassica, Alice (Carla Bissi), Sebastiano Somma, Ornella Muti, Giorgio Pasotti, Giacomo Giorgio, Mario Giordano, Gianluigi Paragone, Franco Branciaroli, Giuseppe Albanese, Ada Montellanico, Maurizio Battista, Serena Rossi, Giovanni Scifoni, Cía Enclavedanza, Simona Molinari, Manuele Morgese, Maurizio Casagrande, Pierdavide Carone, Enzo Gragnaniello e Vasco Brondi.​

L'edizione 2025 si distingue per la sua attenzione all'inclusività e alla memoria storica. In collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi, sarà proposto uno spettacolo in lingua dei segni, mentre la compagnia teatrale Spazio Rimediato metterà in scena "Processo per i 9 martiri", commemorando l'ottantesimo anniversario dell'eccidio dei Nove Martiri.​

Il sindaco Biondi ha sottolineato l'importanza della rassegna nel processo di ricostruzione culturale della città, evidenziando come la cultura sia "uno strumento insostituibile" per la coesione sociale. Il direttore artistico De Amicis ha ribadito l'obiettivo di avvicinare il pubblico a diverse forme d'arte, creando un linguaggio comune attraverso le emozioni.​

Con un cartellone ricco e variegato, I Cantieri dell’Immaginario 2025 si confermano come un appuntamento centrale nell'estate aquilana, offrendo al pubblico un'esperienza culturale immersiva e coinvolgente.​