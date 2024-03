L'Estremo Gesto d'Amore nei Confronti della Vita di un 56enne Teramano

Un 56enne residente nella zona costiera di Vibrata ha compiuto un atto di estrema generosità donando il suo fegato dopo essere deceduto all'ospedale Mazzini di Teramo a seguito di un'emorragia cerebrale. Questo gesto altruistico è avvenuto nella notte, quando il paziente, nonostante le sue condizioni di salute, aveva espresso il desiderio di salvare altre vite tramite la donazione degli organi.

Il paziente era stato inizialmente ricoverato presso l'ospedale di Atri per poi essere trasferito nella Rianimazione di Teramo a causa dell'emorragia cerebrale. Nel corso della serata di ieri sono state avviate le procedure per il prelievo degli organi dopo la dichiarazione di morte. Successivamente, è stato individuato solo il fegato come organo idoneo alla donazione, e un team medico proveniente da un ospedale romano ha eseguito il prelievo, trasportando l'organo all'alba.

La donazione è stata resa possibile grazie all'impegno e alla dedizione del personale della Asl di Teramo. Questo è il secondo caso di donazione di organi presso l'ospedale Mazzini dall'inizio dell'anno.

Il direttore generale della struttura ospedaliera, Maurizio Di Giosia, ha espresso la sua gratitudine alla famiglia del donatore per questo atto di amore e solidarietà, sottolineando l'importanza di questo gesto che offre speranza agli oltre 8.000 pazienti in lista di attesa per un trapianto.