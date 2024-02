L'Ocean Viking in Arrivo a Ortona con 110 Migranti: Salvati da un Gommone Sovraffollato

Un'altra drammatica storia si dipana dal mare al largo della Libia fino al porto di Ortona, dove l'Ocean Viking della ong Sos Mediterranee si avvicina con a bordo 110 migranti, tra cui due donne incinte, un bambino e 36 minori non accompagnati. Questi naufraghi della speranza sono stati tratti in salvo da un gommone sovraffollato, rappresentando l'ennesimo episodio del viaggio della disperazione.

La navigazione si prevede lunga e difficile, con stime di almeno tre giorni di traversata dal Tirreno centrale al mare Adriatico. Durante questo tempo, i migranti trascorreranno a bordo della nave in condizioni precarie, in attesa di approdare a destinazione e trovare finalmente rifugio. Per Ortona, questo rappresenterebbe l'ottavo sbarco di migranti provenienti da missioni di soccorso.

Il salvataggio è avvenuto nella scorsa notte, su segnalazione del servizio Alarm Phone, mentre il gommone sovraffollato si trovava in acque internazionali al largo della Libia. Oltre alle due donne in stato interessante e ai minori non accompagnati, a bordo si trovavano anche altre 11 donne e un bambino di appena un anno.

La situazione è resa ancora più urgente dalle previsioni meteorologiche avverse per i prossimi giorni, rendendo necessario un approdo rapido e sicuro per garantire la salvaguardia di queste vite in fuga.