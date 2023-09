L'Orsa Gemma Mangia una Torta nell'Hotel di Scanno e Se Ne Va Tranquilla [VIDEO]

Nell'incantevole scenario di Scanno, in provincia de L'Aquila, un avvenimento insolito ha attirato l'attenzione di tutti. L'orsa Gemma, una frequentatrice abituale del paese, ha fatto una breve visita in un hotel locale, precisamente l'hotel Millepini. Non si trattava di una situazione di pericolo, ma piuttosto di una passeggiata gastronomica: Gemma è entrata, ha gustato una torta e poi è tranquillamente uscita, per continuare la sua giornata.

Il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm), Luciano Sammarone, ha commentato l'accaduto sottolineando l'importanza dell'educazione, della convivenza, della civiltà e dell'accettazione nei confronti dell'orso bruno marsicano, una specie unica al mondo. Ha fatto notare come in alcuni luoghi gli orsi entrano nelle cucine e mangiano senza che venga loro fatto alcun male, mentre in altri vengono visti come una minaccia e vengono scacciati o addirittura uccisi.

Il proprietario dell'hotel ha affrontato la situazione con calma e ha chiesto assistenza al Pnalm per evitare che l'orsa tornasse. In risposta a questa richiesta, è stato installato un recinto elettrificato davanti all'hotel per garantire la sicurezza di tutti.

L'orsa Gemma è diventata una presenza familiare a Scanno da circa 25 anni, ed è considerata quasi una cittadina del posto. Questo episodio insolito non è stato l'unico nella storia di Scanno, che ha adottato misure di prevenzione per garantire la convivenza pacifica tra gli esseri umani e gli orsi. La lezione principale è che la comprensione e il rispetto reciproco possono portare a una coesistenza armoniosa tra la fauna selvatica e la comunità umana.