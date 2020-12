L'arma dei carabinieri dell'Aquila impegnata nella lotta contro il covid

Dallo scorso 11 novembre l’Arma dei Carabinieri è impegnata, insieme con tutte le altre Forze Armate, nell’ambito dell’operazione IGEA, voluta fortemente dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, nel fornire un concreto supporto a tutte le istituzioni della provincia di L’Aquila per affrontare l’attuale emergenza sanitaria.

L’Arma, come sempre, è vicina alle necessità della popolazione. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di l’Aquila, diretto dal Colonnello Nazareno Santantonio ha pianificato e messo in campo un grande sforzo operativo e logistico, con l’aiuto delle amministrazioni comunali interessate e della protezione civile locale e regionale, rendendo operativi 4 Drive Through impegnati quotidianamente, in concorso con la ASL 1, al fine di aumentare la capacità giornaliera di esecuzione dei tamponi.

Nei 4 presidi (L’Aquila-Preturo, L’Aquila-Bazzano, Avezzano e Sulmona), in ausilio ai distretti sanitari locali, sono giornalmente impiegati 20 carabinieri, di cui 4 ufficiali medici e 8 carabinieri infermieri, oltre che una componente di carabinieri dei reparti territoriali impegnata nel trasporto delle provette presso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dove vengono processati i tamponi eseguiti.

L’Arma dei Carabinieri, con l’impiego di propri medici e infermieri, concorre così fattivamente, insieme alle istituzioni sanitarie locali, anche alla tutela sanitaria dei cittadini per fronteggiare la grave emergenza in atto.

Carabinieri L’Aquila

#Possiamo aiutarvi