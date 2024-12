LFoundry, Magnacca: "Un successo salvare 134 posti di lavoro"

L’assessore Magnacca commenta con soddisfazione l’accordo che evita licenziamenti alla LFoundry, garantendo il futuro di 134 lavoratori precari e puntando sulla formazione e stabilizzazione.

La vertenza LFoundry si è conclusa positivamente per i 134 lavoratori precari, grazie a un accordo che ha scongiurato i licenziamenti tanto temuti. Tiziana Magnacca, assessore regionale alle Attività produttive, ha sottolineato come il vero risultato sia stato evitare la chiusura di ogni possibilità lavorativa per i dipendenti precari. Il raggiungimento dell’intesa è stato possibile grazie alla ripresa del dialogo tra le parti sindacali e l’azienda, con un importante contributo della maturità mostrata nelle relazioni sindacali.

L’accordo è stato siglato ufficialmente durante una riunione del tavolo regionale, che ha visto la partecipazione dei dirigenti di LFoundry, dei rappresentanti sindacali, delle RSU, di Confindustria e dell’assessore al Bilancio del Comune di Avezzano, Alessandro Pierleoni. La discussione si è focalizzata non solo sulla salvaguardia dei posti di lavoro, ma anche sul futuro della fabbrica di Avezzano, considerata un sito produttivo strategico per il Paese. La decisione di revocare i licenziamenti dei lavoratori interinali, grazie anche all’introduzione dei contratti di solidarietà, ha ridotto notevolmente le preoccupazioni sul futuro occupazionale.

Il piano, tuttavia, non si ferma qui. I sindacati hanno sollecitato l’elaborazione di un piano industriale che tuteli e valorizzi il sito produttivo di Avezzano, mantenendo alta la qualità della produzione. L’assessore Magnacca ha evidenziato l’importanza di garantire occupazione stabile per tutti i lavoratori e ha auspicato che il percorso avviato porti a una formazione professionale mirata e a una stabilizzazione del personale, favorendo la transizione dell’azienda verso un modello di produzione diretta, senza più dipendere da terzi.

Il sostegno dell’assessorato della Regione Abruzzo è stato convinto e determinato, con l’obiettivo di raggiungere una normalizzazione aziendale che possa beneficiare non solo i lavoratori, ma anche l’intero territorio, che negli anni ha acquisito competenze professionali di altissimo livello. Concludendo, Magnacca ha ribadito come questo accordo rappresenti un passo fondamentale per il rafforzamento del settore industriale abruzzese e la sua competitività a livello nazionale.

L’accordo con LFoundry segna un’importante vittoria per il mondo del lavoro in Abruzzo, dimostrando che solo con un impegno comune e costante, fatto di dialogo e collaborazione, si possono superare le difficoltà e costruire un futuro solido e prospero.