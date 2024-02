La Corte d'Appello di Milano: Solo la Gestante può essere Indicata come Mamma

La Corte d'Appello civile di Milano ha emesso una decisione significativa riguardante le trascrizioni dei figli di coppie di donne, nati attraverso la procreazione assistita effettuata all'estero. Secondo quanto dichiarato dalla sezione famiglia della Corte d'Appello, solo la gestante può essere legalmente indicata come madre, dichiarando illegittime le trascrizioni precedentemente considerate valide dal Tribunale.

Il pronunciamento dei giudici di secondo grado solleva questioni cruciali riguardanti i diritti dei figli nati da coppie dello stesso sesso attraverso tecniche di procreazione assistita. Tale decisione potrebbe avere un impatto significativo sulle future questioni legali riguardanti la filiazione e i diritti dei genitori in situazioni simili.

La decisione della Corte d'Appello di Milano conferma che i riconoscimenti all'anagrafe dei figli delle coppie di donne rimangono validi, ma non possono essere modificati dai giudici. Qualsiasi modifica o rettifica agli atti dovrebbe avvenire tramite una procedura riservata a pochi soggetti legittimati, tra cui non rientrano i pubblici ministeri.

La decisione della Corte d'Appello, che ha accolto il ricorso della Procura milanese, è stata sostenuta anche dal Ministero dell'Interno, che ha chiesto l'accoglimento dei reclami presentati. Tale pronunciamento ha dichiarato illegittime le trascrizioni dei figli con due madri, stabilendo che nel nostro ordinamento non è prevista la possibilità per il genitore non biologico di far annotare il riconoscimento del minore nato attraverso fecondazione assistita all'estero.

La legale di una delle coppie coinvolte ha definito la decisione "doppiamente miope", sia dal punto di vista giuridico che rispetto agli interessi del minore. Si sta valutando un possibile ricorso in Cassazione contro questa decisione, considerando l'importanza dei diritti delle coppie coinvolte e il benessere dei minori coinvolti.