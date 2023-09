La Fine Orribile di Amarena: L'Autopsia Rivela lo Sconvolgente Retroscena

Durante l'autopsia condotta all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, sono emersi dettagli fondamentali riguardo alla tragica morte dell'orsa Amarena. Gli investigatori hanno scoperto che in passato Amarena aveva già subito spari, ma la differenza sostanziale sta nel tipo di munizioni utilizzate: erano stati sparati pallini da caccia di piccolo calibro, non proiettili calibro 12, come quelli che hanno causato la sua morte.

La palla calibro 12 è stata individuata prima attraverso esami radiografici presso la Clinica Veterinaria dell'Università e successivamente è stata estratta durante l'autopsia condotta nel pomeriggio, che si è protratta fino a tarda notte.

Gli spari precedenti, che sembrano essere stati di "avvertimento" o di allontanamento, sono un fenomeno abbastanza comune nelle aree dei parchi naturali. Questa scoperta durante l'autopsia cambia significativamente la narrazione degli eventi legati alla morte di Amarena. Ora, il perito balistico Paride Minervini sarà incaricato di determinare la dinamica degli spari, compresa la tipologia di arma e proiettile utilizzati, la distanza, la traiettoria e altri dettagli che saranno cruciali per stabilire le responsabilità dell'unico indagato, Andrea Leombruni. La tempistica e la decisione di chiudere il cancello di casa per "bloccare" l'orsa sono ulteriori elementi che verranno esaminati.

Tuttavia, la morte di Amarena è stata lenta e dolorosa, causata dal proiettile che ha colpito il suo polmone vicino alla spalla, causando una compressione fatale degli organi interni e un'emorragia irreversibile. Amarena ha lottato per sopravvivere alzandosi più volte, ma purtroppo senza successo.