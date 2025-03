La Giunta Regionale approva misure cruciali per l'Abruzzo: ecco cosa cambia

Dalla collaborazione con l'Ucraina alla sanità e all'istruzione: tutte le decisioni della Giunta per il futuro dell'Abruzzo

Nella seduta del 7 marzo 2025, la Giunta Regionale dell'Abruzzo, presieduta da Marco Marsilio, ha adottato una serie di provvedimenti strategici per lo sviluppo e il benessere del territorio. Tra le decisioni più rilevanti, spicca l'approvazione di un Protocollo di Intesa con l'Amministrazione Militare regionale di Sumy (Ucraina). Questo accordo mira a promuovere la ricostruzione, lo sviluppo sostenibile, la resilienza energetica, la valorizzazione dell'ambiente, l'agricoltura sostenibile, la cultura, l'arte, lo sport, il turismo sostenibile, il benessere sociale, l'istruzione e l'accesso al lavoro. Per formalizzare tale collaborazione, è stato predisposto un progetto di legge regionale per la ratifica dell'intesa da parte del Consiglio.

In ambito sanitario, su proposta dell'assessore Nicoletta Verì, sono stati destinati 37.958.268 euro per il programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", finanziato dal Fondo Complementare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo stanziamento coprirà undici interventi precedentemente finanziati dal Piano Nazionale Complementare (PNC), tra cui:

1.922.913 euro per l'adeguamento sismico dell'Edificio L5 del Presidio Ospedaliero San Salvatore dell'Aquila.

per l'adeguamento sismico dell'Edificio L5 del dell'Aquila. 2.904.368 euro per la riqualificazione del Corpo 1 Ala Bolino del Presidio Ospedaliero di Sulmona .

per la riqualificazione del Corpo 1 Ala Bolino del . 3.598.840 euro per la riqualificazione del Corpo 2 Ala Bolino del medesimo presidio.

per la riqualificazione del Corpo 2 Ala Bolino del medesimo presidio. 1.910.159 euro per la riqualificazione del Corpo 3 Ala Bolino dello stesso ospedale.

per la riqualificazione del Corpo 3 Ala Bolino dello stesso ospedale. 6.826.274 euro per l'adeguamento sismico del secondo lotto dell' Ospedale Civile "Mazzini" di Teramo.

per l'adeguamento sismico del secondo lotto dell' di Teramo. 2.177.838 euro per il miglioramento sismico del fabbricato vecchio Corpo 2D del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Popoli.

per il miglioramento sismico del fabbricato vecchio Corpo 2D del di Popoli. 3.107.364 euro per il miglioramento sismico del fabbricato vecchio Corpo 2° dello stesso presidio.

per il miglioramento sismico del fabbricato vecchio Corpo 2° dello stesso presidio. 1.324.398 euro per il miglioramento sismico del fabbricato vecchio Corpo 3 del medesimo ospedale.

per il miglioramento sismico del fabbricato vecchio Corpo 3 del medesimo ospedale. 5.146.750 euro per l'adeguamento sismico del Corpo A del Policlinico "Ss. Annunziata" di Chieti.

per l'adeguamento sismico del Corpo A del di Chieti. 4.626.362 euro per l'adeguamento sismico del Corpo B, Nodo A/B e Nodo B/C dello stesso policlinico.

per l'adeguamento sismico del Corpo B, Nodo A/B e Nodo B/C dello stesso policlinico. 4.412.999 euro per l'adeguamento sismico del Corpo C del medesimo policlinico.

Inoltre, è stato approvato il Bilancio preventivo economico per il 2025 della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), con un importo totale di 46.647.000 euro, corrispondente ai ricavi necessari per coprire i costi della GSA.

Su iniziativa dell'assessore Mario Quaglieri, la Giunta ha approvato una variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, includendo diverse voci:

230.000 euro per il PON Inclusione 2014-2020, focalizzato su lavoro e inclusione delle persone in esecuzione penale. 9.250.000 euro per il progetto "Bando turismo esperienziale" del POC Abruzzo 2014-2020. 1.000.000 euro per l'Assistenza Tecnica nel POC Abruzzo 2014-2020. 11.000.000 euro per il progetto "Recupero e manutenzione la via dei castelli" del POC Abruzzo 2014-2020. 16.400.000 euro per il Microcredito destinato a micro e piccole imprese gestite da giovani e donne, nell'ambito del PR Abruzzo FSE+ 2021-2027. 1.197.200 euro per le strategie territoriali dell'OP 5 del PR FESR 2021-2027. 20.900.000 euro per rafforzare la connettività digitale nell'azione 1.5.1 del PR FESR 2021-2027. 8.000.000 euro per sostenere progetti di ricerca delle imprese nell'azione 1.1.2 del PR FESR 2021-2027. 40.000.000 euro per processi di innovazione e trasferimento tecnologico nell'azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027. 18.341.000 euro per il Programma GOL del PNRR, volto a garantire l'occupabilità dei lavoratori. 48.882.971 euro per il pay-back farmaceutico, relativo al ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. 74.000 euro per il progetto Digitalmentis 2, mirato a sviluppare competenze digitali nei consumatori adulti e vulnerabili.

Inoltre, la Giunta ha rinnovato l'accordo quadro con la società Abruzzo Engineering S.p.A., estendendolo fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Per quanto riguarda l'edilizia sociale, sono stati autorizzati i Comuni di Carpineto della Nora e Roseto degli Abruzzi a riservare alloggi