La Giunta regionale stanzia fondi per Calcio Under 21 e Femminile e Jova Beach Party

La Giunta regionale, nella riunione che si è conclusa in serata all'Aquila, ha appropriato due provvedimenti per eventi sportivi e musicali in Abruzzo, di cui uno che si è svolto e l'altro in programma per oggi.

E' stato assegnato un provvedimento che prevede un contributo di 25mila euro a favore del Comune di Montesilvano per l'evento musicale "Jova Beach Party".

Stanziato inoltre un contributo di 75mila euro al Comune di Castel di Sangro (L'Aquila) a sostegno della manifestazione sportiva "Qualificazioni Euro 2021 Under 21 Italia- Lussemburgo", in programma domani alle 18,30 e "Nazionale femminile italiana contro nazionale femminile di Bosnia-qualificazione europei".