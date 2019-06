La KBS del Maestro Di Pardo Sbalordisce al Rimini Wellness

Il Maestro Francesco Di Pardo ha portato i suoi ragazzi del KBS Team al Rimini Wellness per fare esperienza, ma questi hanno strabiliato pubblico ed addetti ai lavori conquistando ben tre ori e due argenti.

Leader del gruppo Attilio Cionni che è stato incoronato campione Italiano della WTKA categoria cadetti -70Kg light, ma che vince anche il prestigioso torneo Bad Boys.

Ottima prestazione anche per le due ragazze del team con Veronica Grana incoronata campionessa italiana k1 -50Kg light juniores e Maria Gentile argento tra i cadetti donne categoria low kick +65.

Buona la gara di Antonio Micarelli che nella durissima categoria del k1 a contatto pieno -67Kg strappa un argento meritatissimo.

Menzione d'onore al bravo, ma sfortunato Garrapetta che perde solo ai punti il suo torneo Bad Boys.

Fin qui la cronaca di una gara, ma dietro a questi risultati c'è l'impegno ed il lavoro costante degli atleti allenati dal Maestro Francesco Di Pardo e coadiuvati da Mirko Nardecchia nel corso regolare dell'anno.

Abbiamo voluto chiedere a caldo al Maestro come ottenere in modo così costante così grandi risultati, ecco le sue parole:

"Ci vuole impegno e sacrificio, dedizione costante, ma anche divertimento - risponde Di Pardo - la Kick Boxing è uno sport duro, ma che regala emozioni indimenticabili e questi ragazzi che salgono e vincono sul ring lo hanno ben imparato. Sono orgoglioso di loro e del lavoro che stiamo facendo, questa è la strada che indico anche al gruppo dei più piccoli, i bambini della KBS che tanto entusiasmo mettono in tutto quello che propongo. Sono felicissimo - conclude il Maestro - per questi risultati, ma restiamo concentrati perchè questo è solo l'inizio, uno splendido inizio."

Per chi volesse assistere o partecipare agli allenamenti del Maestro Di Pardo l'appuntamento è presso la World Gym Center di Sassa il Martedì ed il Venerdì dalle 21.00 alle 22.00 con almeno due rientri mensili al giovedì per i grandi, per i bambini il corso è nei medesimi giorni al pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30.