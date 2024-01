La Ludoteca Comunale Nuovamente al Centro della Crescita dei Bambini Aquilani

Questa mattina alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali e Diritto allo studio del Comune dell'Aquila Manuela Tursini e della Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti con la Presidente Sig.ra Manella Annalisa, ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione della Ludoteca Comunale “Il Piccolo Mondo” situata all’interno del Parco del Sole.

“La Ludoteca sarà un centro ricreativo, aggregativo ed educativo rivolto principalmente a bambini e ragazzi in età scolare, un servizio comunale per il contrasto alla povertà educativa” commenta l’Assessore. “L’ Amministrazione comunale e gli uffici del mio assessorato rivolgono da sempre un’attenzione massima al tema dell’educazione e della formazione scolastica” conclude l’Assessore.



“Da oggi prenderanno il via le diverse attività organizzate seguendo la programmazione relativa al mese di gennaio e nello specifico la Settimana della neve, la Settimana della creatività e quella del ricordo” il commento della Presidente della Cooperativa Verdeaqua.



La Ludoteca sarà aperta nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 19:00 ed il sabato dalle 10:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00