La Marsica Piange Gioia: L'Emozionante Commiato nella Cattedrale

La comunità della Marsica si prepara a dire addio a Gioia Muliere, la giovane di 20 anni tragicamente scomparsa in un incidente stradale alle porte di San Benedetto dei Marsi. Oggi è il giorno dell'autopsia, dopo di che la salma verrà restituita alla famiglia in vista dei funerali fissati per domani alle 15, che si terranno nella cattedrale di Avezzano. L'incidente ha visto coinvolto il giovane che viaggiava insieme a Gioia, ora indagato per omicidio stradale. Sabato sera, i due erano usciti insieme per festeggiare il compleanno di un'amica, un'occasione che si è trasformata in tragedia.

Nonostante il trasferimento a Roma per motivi di studio, Gioia ha continuato a mantenere stretti legami con la sua comunità nella Marsica. La notizia della sua morte ha commosso non solo San Benedetto e Avezzano, ma anche Pescina, il paese d'origine dei suoi genitori. Profondamente colpiti da questa perdita improvvisa e dolorosa, il padre Gianluca Muliere, noto commerciante ad Avezzano e Pescina, la madre Silvia Gallipoli e il fratello gemello Mattia si trovano ora a fronteggiare questo tragico evento.

Il sindaco di San Benedetto dei Marsi, Antonio Cerasani, è stato tra i primi a esprimere il suo dolore e il suo cordoglio. "Ci sono momenti in cui tutto sembra vano, ingiusto", ha detto Cesarani, "e in questi istanti dobbiamo ricordare che la vita, sebbene preziosa, è fragile. Oggi, il destino ci ha lasciato un segno nel cuore. Che tu possa trovare pace, Gioia, e che questo giorno porti forza e speranza ai tuoi cari. Non ci sono parole. Buon viaggio, Gioia".

Anche il sindaco di Pescina, Mirko Zauri, ha voluto unirsi al cordoglio. "Sono due famiglie coinvolte, due famiglie conosciute dalla comunità pescinese", ha detto Zauri. "Un abbraccio va alla famiglia di Gioia, con il desiderio che possa ora vegliare sui suoi cari". Anche altri amministratori, tra cui Massimo Verrecchia, consigliere regionale, hanno espresso il loro cordoglio per questa dolorosa perdita.

La morte improvvisa di Gioia ha scosso profondamente la comunità marsicana. "Sono giorni di profondo dolore per tutta la Marsica", ha detto Marivera De Rosa, sindaco di Luco dei Marsi. "Ci stringiamo idealmente alla famiglia Muliere, nell'indicibile dolore, pregando per un sostegno divino in questa prova immensa". Messaggi di affetto sono arrivati anche da altri amministratori e da tutta la comunità, in un momento di grande tristezza per la perdita di questa giovane ragazza.