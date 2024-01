La Nave Humanity 1 in Arrivo ad Ortona con 126 Migranti a Bordo

La nave umanitaria Humanity 1, operante sotto la guida della ong tedesca Sos Humanity, si sta dirigendo verso il porto di Ortona dopo aver soccorso 126 migranti provenienti da una barca alla deriva nelle acque maltesi.

L'assegnazione del porto abruzzese di Ortona da parte delle autorità maltesi è stata comunicata questa mattina. Tuttavia, la decisione è stata accolta con preoccupazione da parte della ong, che sottolinea le sfide significative che i migranti dovranno affrontare durante la traversata di oltre 1.200 km, prevista per durare tre giorni, soprattutto considerando l'arrivo imminente di avverse condizioni meteorologiche.

La Sos Humanity ha espresso preoccupazione per il benessere dei sopravvissuti, sottolineando come la navigazione verso un porto distante possa essere particolarmente difficile e stressante per coloro che sono stati appena salvati in mare. La situazione mette ulteriormente in evidenza le complesse dinamiche umanitarie e logistiche che coinvolgono le operazioni di salvataggio e gli sforzi per garantire un sicuro approdo dei migranti.