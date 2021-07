La Presidente del Senato Elisabetta Casellati jn visita a Pescara

Questa mattina è a Pescara il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per prendere parte al convegno 'Quale citta: identità, dimensioni, bellezza e diritti di cittadinanza'.

"Sono contenta di essere oggi a Pescara e devo dire di essere contenta perché ho iniziato proprio da Pescara le mie visite istituzionali. Le città sembravano ormai quasi a fari spenti, come se il Covid gli avesse mangiato il cuore, e il fatto di essere qui in presenza oggi a Pescara a parlare delle città e di cosa sono è importante Questo convegno oggi è il segnale della ripartenza. Le città si ripopolano. Le città sono il luogo dell'aggregazione, del confronto, della gente che si riunisce nuovamente per parlare. Oggi si ripopolano i centri economici.

La città è casa, scuola, salute, tutela dei diritti, lavoro. Città significa partecipazione. Significa crescita. Quindi le città che con il Covid erano entrate in una sorta di corto circuito oggi rivivono e questo è un segnale di grande speranza".

"Non vorrei che alcune soluzioni, come il telelavoro, che certamente potevano essere utili nell'emergenza, diventino una regola universale per l'organizzazione del lavoro e per la definizione degli stili di vita", ha ribadito la Presidente.

"Questo cambierebbe irrimediabilmente il volto delle nostre città. Uffici chiusi, centri svuotati, pubblici esercizi senza più mercato, servizi, terziario e immobiliare con i relativi indotti in crisi irreversibile - ha proseguito il presidente del Senato - È davvero questa la città che vogliamo? Io penso che la risposta alla pandemia debba nascere anche dalle città. Dobbiamo restituire alla città una vera centralità demografica, sociale ed economica. Perché per chi vive la societas la città è tutto.

È casa e vita di relazione. È lavoro, servizi, scuola, cultura, salute, amministrazione, politica e tutela dei diritti. È lo spazio e il tempo in cui si svolge la dinamica quotidiana della vita di ciascuno di noi".

"Città significa partecipazione e crescita. Crescita di idee, di idee innovative. E anche crescita economica. Perché la città è un moltiplicatore di PIL. E allora davvero serve riscoprire "quale città"".