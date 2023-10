La Scelta del Momento Giusto: Perché non Bere il Caffè Appena Svegli

Molti di noi iniziano la giornata con il ritualismo di una tazzina di caffè, un gesto che sembra naturale come il sorgere del sole. Tuttavia, potrebbe sorprendervi scoprire che questa abitudine potrebbe non essere la scelta più intelligente per sfruttare al meglio gli effetti del caffè e della caffeina. Consumare il caffè appena svegli, infatti, potrebbe compromettere l'efficacia della caffeina e portare a un'assuefazione, annullando così i benefici dell'ormone del risveglio: il cortisolo.

Il Caffè e la Sua Magia Il caffè è amato in tutto il mondo per il suo aroma avvolgente e la sua capacità di fornire energia e concentrazione. In Italia, terra del buon espresso, si bevono mediamente 1,6 tazzine di caffè per abitante ogni giorno, testimonianza della sua popolarità. Ma, nonostante la consuetudine di gustare una tazzina subito dopo il risveglio, la scienza ci suggerisce che questa potrebbe non essere la scelta ottimale.

Cortisolo e Ritmo Sonno-Veglia Per comprendere il motivo per cui non bisognerebbe bere il caffè appena svegli, dobbiamo esaminare il ruolo degli ormoni nel nostro organismo, in particolare del cortisolo. Questo ormone, prodotto dalle ghiandole surrenali, svolge una funzione cruciale nel regolare il nostro ritmo sonno-veglia. Il cortisolo, noto come "ormone del risveglio," viene naturalmente rilasciato al mattino presto per aiutarci a svegliarci e affrontare la giornata. Ma è importante notare che il cortisolo è anche chiamato "ormone dello stress," poiché viene rilasciato in risposta a situazioni stressanti.

L'Interazione tra Caffè e Cortisolo L'interazione tra il cortisolo e il caffè riveste un ruolo chiave nel comprendere perché bere caffè appena svegli potrebbe non essere la scelta più saggia. Quando consumiamo caffè mentre il nostro corpo sta naturalmente rilasciando cortisolo, la caffeina può inibire la produzione di quest'ormone. Di conseguenza, il nostro organismo comincia a dipendere dalla caffeina per ottenere energia, e questo può portare, nel lungo termine, all'assuefazione.

La Tolleranza alla Caffeina Molti di coloro che consumano grandi quantità di caffè regolarmente notano che, col tempo, il caffè sembra avere un effetto energetico sempre meno pronunciato. Questo fenomeno è noto come tolleranza alla caffeina e può essere attribuito alla soppressione della produzione di cortisolo da parte della caffeina. In altre parole, consumare caffeina durante i picchi di produzione di cortisolo può, nel tempo, portare a una sorta di "sostituzione" dei benefici dell'ormone con quelli della caffeina.

Il Momento Giusto per il Caffè La domanda che sorge spontanea è: qual è il momento ideale per godere del caffè? Gli esperti suggeriscono che ci sono periodi in cui l'interazione tra la caffeina e il cortisolo è meno problematica. Il cortisolo viene rilasciato di solito al mattino tra le 8 e le 9, tra le 12 e le 13 e tra le 17:30 e le 18:30.

Pertanto, secondo il neuroscienziato Steven Miller, dell'Uniformed Services University of the Health Sciences nel Maryland, il momento migliore per consumare il caffè è tra le 9:30 e le 11:30 e tra le 14:00 e le 17:00. Durante queste finestre orarie, l'assunzione di caffeina è meno probabile che interferisca con la produzione di cortisolo, massimizzando così gli effetti benefici del caffè.

I Benefici del Caffè Nonostante i potenziali effetti negativi del consumo di caffè appena svegli, è importante notare che il caffè consumato in modo moderato, generalmente tra 3 e 5 tazze al giorno (equivalenti a circa 400 mg di caffeina), è associato a diversi benefici per la salute.

Chi beve caffè regolarmente sembra avere un minor rischio di sviluppare malattie del fegato, diabete di tipo 2, malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer e alcuni tipi di cancro, come quello al fegato e al colon-retto. Inoltre, uno studio condotto dalla Semmelweis University di Budapest ha rivelato che il consumo di mezza a tre tazze di caffè al giorno può persino ridurre il rischio di ictus, infarto e mortalità.

Pertanto, mentre il caffè è amato per il suo gusto e il suo potere energizzante, ricordate di scegliere il momento giusto per massimizzare i suoi benefici e assaporarlo appieno.