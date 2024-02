La Scuderia Ferrari Svela la SF-24: Presentazione in Diretta

Oggi è un giorno atteso dai fan della Formula 1: la Scuderia Ferrari svelerà la SF-24, la vettura con cui affronterà la stagione di Formula 1 del 2024. L'evento avrà luogo a mezzogiorno e sarà trasmesso in diretta sul sito ufficiale della scuderia e sul suo canale YouTube.

La SF-24 sarà il mezzo con cui la Ferrari si batterà nella nuova stagione di Formula 1, che inizierà il 2 marzo con la prima gara in Bahrain. Il team ha già lanciato il conto alla rovescia tramite il proprio profilo sui social media, anticipando il momento con brevi video, uno dei quali ha mostrato i numeri delle due monoposto, rivelando parzialmente il nuovo schema di colori delle vetture.

Le prime prove del motore della SF-24 risalgono al 6 febbraio, quando è stata accesa la power unit montata sulla vettura. L'appuntamento in Bahrain, fra tre settimane, sarà cruciale per valutare le prestazioni della nuova monoposto in pista.

La SF-24 segnerà anche la fine di un'era per la coppia di piloti composta da Charles Leclerc e Carlos Sainz, che saranno affiancati dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton a partire dalla prossima stagione. In attesa dell'arrivo del britannico, Leclerc e Sainz cercheranno di migliorare i risultati degli ultimi anni, con cinque vittorie conquistate nel biennio precedente.

La presentazione della SF-24 rappresenta anche una sfida per il team principal Frédéric Vasseur, che ha preso il posto di Mattia Binotto nel gennaio dell'anno scorso.

La presentazione della nuova SF-24 sarà trasmessa in diretta a partire dalle 12 sul sito ufficiale della Ferrari, sul suo canale YouTube e su Sky.

La vettura si caratterizza per la sua classica livrea rossa, con bande bianche e gialle che attraversano la carrozzeria, mentre le tonalità di nero diminuiscono. Queste prime immagini della SF-24 sono state diffuse in un breve video pubblicato dalla Ferrari sui propri canali.