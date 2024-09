La generosità di Donatella vive anche oltre la morte: donazione multiorgano salva tante vite

L'ultimo atto di altruismo di Donatella Mazza, operatrice sanitaria, continua a fare la differenza anche dopo la sua scomparsa, salvando vite da Roma a Palermo.

La generosità di Donatella Mazza, operatrice sanitaria di 60 anni, non si è fermata con la sua morte, ma ha continuato a lasciare un segno importante. Deceduta all'ospedale dove aveva prestato servizio per anni, Donatella è stata vittima di una grave emorragia cerebrale che ha portato i familiari, in linea con i suoi valori, a dare il consenso alla donazione degli organi.

Le procedure per l'espianto multiorgano sono state completate ieri, e il grande spirito di altruismo che aveva contraddistinto la vita di Donatella si è concretizzato in un gesto di estremo valore: il suo cuore, fegato e cornee sono stati destinati a pazienti in attesa di un trapianto a Roma, Palermo e L'Aquila.

Durante la notte, équipe mediche provenienti da Roma e Palermo sono giunte all'ospedale Mazzini di Teramo per procedere con l'espianto degli organi. Il cuore è stato inviato a Roma, il fegato a Palermo, mentre le cornee sono state destinate a un paziente in attesa all’ospedale dell'Aquila. Questo atto di solidarietà ha contribuito a migliorare le vite di persone in diverse regioni d'Italia, rafforzando il valore della donazione degli organi.

L'Asl di Teramo, in una nota ufficiale, ha sottolineato come questo sia il settimo caso di donazione multiorgano registrato nell'azienda sanitaria, evidenziando l'importanza di un gesto che va oltre il dolore della perdita e diventa un vero e proprio atto di solidarietà collettiva. “Il gesto di Donatella e dei suoi familiari – si legge nel comunicato – non solo salva vite, ma aiuta a diffondere nella nostra comunità il profondo significato della donazione".

Anche il direttore generale dell'Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, ha espresso il suo ringraziamento ai familiari della donna, dichiarando: "Ci uniamo al dolore dei familiari di Donatella Mazza e siamo infinitamente grati per questo gesto di grande valore umano. Il suo contributo non si limita al prezioso lavoro svolto in vita, ma si estende con un atto finale che rappresenta un'eredità di speranza per molti”.

La donazione di organi è un tema che riveste un'importanza fondamentale nel sistema sanitario, poiché permette di dare una nuova chance di vita a persone gravemente malate. Atti come quello di Donatella e della sua famiglia non solo rappresentano un dono prezioso per chi è in attesa di un trapianto, ma contribuiscono anche a diffondere la consapevolezza sull'importanza di questa scelta, sensibilizzando la società sulla necessità di una maggiore adesione alle campagne di donazione.

L'operatrice sanitaria ha vissuto gran parte della sua vita professionale dedicandosi al Pronto soccorso, offrendo aiuto e assistenza a chiunque ne avesse bisogno. Il suo ultimo gesto di generosità riflette quindi lo spirito che l'ha sempre guidata: essere al servizio del prossimo, anche oltre la propria esistenza. Il cuore, il fegato e le cornee di Donatella, ora, continueranno a vivere in altre persone, simbolo tangibile di come la vita possa rigenerarsi attraverso la donazione.

Questo caso rappresenta un richiamo all'importanza della consapevolezza sulla donazione degli organi e su quanto ciascuno possa contribuire, con un gesto così significativo, a dare speranza a chi si trova in difficoltà. Donatella Mazza ha dato non solo il suo impegno in vita, ma anche un dono eterno che resterà impresso nelle vite salvate grazie a lei.