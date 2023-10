"La mia carta clonata dopo aver fatto acquisti su Temu". L'allarme della TikToker

L'esplosione del commercio online ha aperto la porta a una serie di potenziali truffe e inganni perpetrati da hacker e piccoli cybercriminali. L'affidarsi a siti web che non garantiscono sempre elevati standard di sicurezza per i dati bancari rappresenta un rischio crescente, e anche quando la sicurezza sembra essere al primo posto, non è sempre sufficiente. Questa preoccupante realtà è stata evidenziata da una giovane donna sui social media, che ha condiviso la sua amara esperienza: "State attenti, la mia carta è stata clonata così...".

Nel suo video su TikTok, con il nome utente @ellebibikini, la ragazza ha lanciato un appello affinché si presti molta attenzione durante lo shopping online, mettendo in guardia dalle insidie nascoste. "Sono stata ingannata, io che ho quattro negozi online e dieci anni di esperienza nell'ambito online, e la mia carta è stata clonata. Al momento, ho soltanto 10 euro. Hanno utilizzato la mia carta per acquistare viaggi e per lo shopping. Non so dove siano finiti gli altri soldi. Sto procedendo con una denuncia presso la mia banca, anche se mi hanno informato che sarà complesso recuperare il denaro, poiché le transazioni sono state autorizzate".

La giovane donna ha continuato a raccontare il suo incubo: "Ho effettuato un ordine su Temu, dove i prezzi incredibilmente bassi avrebbero dovuto suscitare sospetti. Uno o due euro per oggetti per la casa e l'auto, con spedizione gratuita. Nonostante questo, non ho inizialmente avuto dubbi, pensando che Temu potesse competere con giganti come Shein e Amazon. Ho scaricato l'app, ho fatto il mio ordine, e da lì è iniziato il mio calvario: la mia carta è stata clonata. Quindi, vi prego, fate estrema attenzione".

Questa testimonianza rappresenta un avvertimento chiaro e un ulteriore richiamo a prestare molta cautela nell'ambito degli acquisti online, poiché la minaccia delle frodi informatiche è sempre dietro l'angolo, anche per coloro che sembrano esperti del settore. La ragazza sta affrontando ora un lungo percorso per cercare di recuperare il denaro perso, mentre l'episodio solleva interrogativi sulle misure di sicurezza adottate dai servizi di acquisto online.