La settimana si preannuncia serena, ma occhio alle nebbie che potrebbero sorprendere

Il dominio dell'anticiclone garantirà un tempo stabile e prevalentemente soleggiato in gran parte d'Italia, ma non mancheranno foschie e nebbie che renderanno l'atmosfera più umida. In particolare, la situazione meteorologica si stabilizzerà a partire da martedì 29 ottobre, quando l'alta pressione aumenterà, portando con sé un clima generalmente asciutto, nonostante la presenza di nubi basse e nebbie, soprattutto nelle aree pianeggianti.

Martedì 29 ottobre, al Nord si prevede un clima stabile, sebbene non completamente soleggiato. Le foschie e le nebbie basse continueranno a interessare le zone di pianura, ma si prevede un parziale diradamento nel corso della giornata. Le temperature rimarranno pressoché stabili, oscillando tra i 17 e i 21 gradi Celsius. Al Centro, il meteo si manterrà stabile, sebbene non in tutte le aree ci sia sole, con foschie dense e nuvole basse più diffuse sul versante adriatico. Anche qui, le temperature si manterranno costanti, toccando massimi tra i 18 e i 22 gradi. Al Sud, le condizioni atmosferiche si confermeranno stabili, ma non sempre soleggiate, con banchi di nebbia in Puglia. Le temperature resteranno stabili, tra 21 e 25 gradi.

Mercoledì 30 ottobre, al Nord si assisterà a un proseguimento delle condizioni di stabilità, con presenza di foschie e nebbia che tenderanno a diradarsi durante le ore diurne. Le temperature rimarranno costanti, mantenendosi fra 17 e 21 gradi. Al Centro, il tempo sarà prevalentemente sereno, anche se le nubi basse potrebbero persistere su valli e settori adriatici nelle ore più fresche. Le massime si attesteranno tra 18 e 22 gradi. Al Sud, il sole sarà protagonista, con qualche nuvola e foschia mattutina. Le temperature, anche in questo caso, rimarranno stabili, tra 21 e 25 gradi.

Giovedì 31 ottobre, il Nord continuerà a sperimentare condizioni di stabilità atmosferica con foschie e banchi di nebbia in Valpadana, i quali tenderanno a diradarsi nel corso della giornata. Le temperature saranno stazionarie, mantenendosi tra 17 e 21 gradi. Al Centro, si confermeranno condizioni di bel tempo, sebbene foschie notturne possano interessare le zone pianeggianti. Al Sud, l’atmosfera sarà generalmente stabile, con alcune nuvole localizzate e temperature che non varieranno, con massimi compresi tra 21 e 25 gradi.

La tendenza per venerdì 1 novembre prevede un clima sereno al Nord Ovest, con nubi sparse in altre aree e ampie schiarite. Al Centro, il tempo sarà variabile, ma con sprazzi di sole. Nel Sud, si prevede un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che rimarranno stabili.

Concludendo, il weekend (sabato 2 e domenica 3 novembre) si prospetta caratterizzato da un tempo prevalentemente sereno e stabile, con occasionali nubi sparse. I cittadini dovrebbero rimanere vigili riguardo alla visibilità ridotta nelle ore notturne e mattutine a causa delle nebbie, mentre le temperature continueranno a rimanere stabili, creando un clima gradevole e autunnale su gran parte del territorio.