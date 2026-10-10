La stabilità dovrebbe durare da metà settimana fino al weekend ma c'è una potenziale insidia da cons

Dopo giorni segnati dal maltempo l’alta pressione torna protagonista sull’Italia: da martedì più sole e temperature in aumento, stabilità possibile fino al weekend.

Dopo una fase caratterizzata da piogge, temporali e condizioni di forte instabilità, lo scenario meteorologico sull'Italia è destinato a cambiare. Nel corso della nuova settimana è infatti previsto un progressivo rafforzamento dell'alta pressione sull'Europa occidentale, destinato a favorire anche sul nostro Paese un periodo decisamente più stabile e mite.

Si profila quindi la cosiddetta “ottobrata”, termine tradizionalmente utilizzato per indicare quelle fasi autunnali durante le quali condizioni anticicloniche favoriscono giornate prevalentemente soleggiate e temperature superiori alle medie del periodo, soprattutto durante le ore centrali.

La rimonta dell'anticiclone è già iniziata, ma nella prima parte della settimana dovrà ancora confrontarsi con le ultime conseguenze della precedente circolazione ciclonica. Residue infiltrazioni di aria più fresca potrebbero infatti mantenere condizioni localmente variabili prima della definitiva stabilizzazione atmosferica.

La giornata di lunedì dovrebbe rappresentare ancora una fase di transizione. Sono attesi annuvolamenti irregolari, accompagnati localmente da qualche precipitazione generalmente poco significativa. Le maggiori possibilità riguarderanno alcune zone delle regioni meridionali, ma temporanei disturbi potrebbero interessare anche il Nord e il versante del medio Adriatico.

Il cambiamento più evidente dovrebbe arrivare da martedì, quando il consolidamento dell'alta pressione favorirà un miglioramento più diffuso. Le schiarite diventeranno progressivamente più ampie e il tempo assumerà caratteristiche decisamente più stabili su gran parte della Penisola.

La fase anticiclonica dovrebbe quindi raggiungere il proprio apice tra la metà della settimana e il weekend, regalando diversi giorni con precipitazioni scarse o assenti e temperature in progressivo aumento.

A beneficiare maggiormente della nuova configurazione dovrebbero essere Nord, Centro, Sardegna e gran parte delle regioni meridionali peninsulari, dove il sole potrebbe risultare prevalente per diversi giorni.

Con il ritorno dell'alta pressione aumenteranno anche le temperature, soprattutto durante il giorno. Nelle ore pomeridiane il clima potrebbe diventare particolarmente gradevole, con valori miti per il periodo e una sensibile escursione termica rispetto alle ore notturne e del primo mattino.

Non tutta l'Italia, tuttavia, potrebbe essere completamente al riparo dall'instabilità. L'elemento da tenere sotto osservazione riguarda soprattutto l'estremo Sud, dove potrebbero continuare ad affluire deboli correnti orientali più fresche.

Queste infiltrazioni potrebbero determinare la formazione di maggiore nuvolosità e, localmente, anche qualche isolata precipitazione, senza però compromettere il quadro generalmente più stabile previsto sul resto del territorio nazionale.

Con l'affermazione dell'anticiclone tornerà inoltre un fenomeno tipicamente autunnale: le nebbie mattutine. Le condizioni favorevoli alla loro formazione potrebbero diventare più frequenti soprattutto sulla Val Padana, dove localmente potranno risultare anche dense nelle prime ore della giornata.

L'ottobrata dovrebbe quindi accompagnare l'Italia per buona parte della settimana, con una fase stabile potenzialmente estesa fino al prossimo weekend. La durata effettiva dell'anticiclone e l'evoluzione successiva dovranno però essere confermate dai prossimi aggiornamenti dei modelli meteorologici.