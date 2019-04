La tendenza del meteo per il ponte del 25 aprile

Dopo pasquetta piogge a tratti, specie al centro-nord L'anticiclone, dopo aver garantito un weekend di Pasqua sostanzialmente stabile e molto mite, arretrerà verso l'Europa orientale sotto l'incalzare di una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, la quale porterà maggiori disturbi sull'Italia proprio per Pasquetta.

Nei giorni a seguire, quindi con particolare riferimento al periodo martedì 23 e mercoledì 24 aprile, questa bassa pressione dovrebbe aprire le proprie maglie anche sull'Italia determinando un peggioramento con piogge e rovesci sparsi in primis al Nord, più marginalmente al Centro, mentre il Sud potrebbe vedere precipitazioni scarse se non del tutto assenti con anzi maggiori spazi assolati.

Il tutto accompagnato ancora una volta da venti di Scirocco a tratti forti, specie al Centrosud, con neve sulle Alpi solo a quote medio-alte.

TENDENZA METEO 25 APRILE - La bassa pressione mediterranea potrebbe fungere da richiamo a una nuova saccatura atlantica che affonderebbe così il colpo su gran parte dell'Europa occidentale, dall'Islanda verso la Spagna.

Gli Stati occidentali europei potrebbero così sperimentare condizioni di reiterato maltempo, mentre l'Europa orientale e in parte quella centrale continuerebbero a venire interessate da un campo di alta pressione.

Ancora una volta l'Italia terra di mezzo: ad oggi per il 25 aprile si prospetta un tempo ancora variabile al Nord e Toscana con locali piogge alternate a sprazzi di sole, mentre il resto del Centro e il Sud potrebbero sperimentare tempo asciutto e in un contesto termico decisamente molto mite.

Data tuttavia la distanza temporale, si tratta di una proiezione che necessita di ulteriori conferme.