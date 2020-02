La viceministra Anna Ascani in visita a Teramo: 5 miliardi per l'edilizia scolastica in Italia

"C'è attenzione su questa provincia e su questa regione e c'è la volontà del governo di stanziare tutte le risorse necessarie affinché si ritorni alla normalità, ragionando insieme con gli enti locali": così la viceministra dell'istruzione con delega all'edilizia scolastica Anna Ascani a margine dell'incontro con docenti e studenti a Teramo nell'auditorium del Liceo "Melchiorre Delfico".



Annunciato lo stanziamento di 5 miliardi di euro per l'efficientamento degli edifici scolastici italiani. Ai giovani teramani ha rivolto un appello: "non perdete la fiducia nelle istituzioni, non perdete la voglia di rimproverarci ogni volta che le istituzioni non saranno abbastanza vicine e abbastanza pronte a rispondere alle vostre richieste".



"Una mattina importante", ha dichiarato il consigliere provinciale delegato all'edilizia scolastica, Luca Frangioni: "come Provincia abbiamo consegnato un report sui lavori effettuati ad oggi e su tutti i bandi in cui la nostra provincia si trova.

Speriamo che nei prossimi mesi si possano sbloccare i fondi promessi dalla viceministra per rendere le nostre scuole più sicure e dare ai nostri ragazzi uno spazio che meritano".