Ladri di Scooter Sorpresi sul Lungomare: Due Giovani Denunciati per Ricettazione

Due giovanissimi sono stati denunciati per ricettazione dalla squadra volante della polizia dopo un'incursione notturna sul lungomare di Pescara. L'intervento è scattato a seguito di una segnalazione che indicava due individui sospetti intenti a spingere uno scooter in modo insolito.

L'Intervento della Polizia

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti della squadra volante hanno ricevuto una chiamata riguardante due ragazzi che, nel cuore della notte, stavano spingendo un ciclomotore lungo il lungomare. La pattuglia, dopo aver perlustrato l'area, ha rintracciato i giovani, i quali sono subito apparsi nervosi e agitati, destando ulteriori sospetti.

Scoperta e Accertamenti

Gli agenti hanno quindi proceduto a un'ispezione più accurata. Poco distante dal punto in cui i ragazzi erano stati visti, è stato trovato un ciclomotore parcheggiato con il blocchetto della chiave di avviamento forzato. Le verifiche effettuate tramite le banche dati hanno confermato che il veicolo era stato rubato a Pescara nel mese di giugno.

Conseguenze e Restituzione

In seguito agli accertamenti, i due giovani sono stati denunciati per ricettazione. Lo scooter, risultato di furto, è stato restituito al legittimo proprietario. L'operazione di polizia sottolinea l'importanza del controllo e della sorveglianza nel contrasto ai reati di furto e ricettazione, specialmente in aree frequentate.

L'efficace intervento delle forze dell'ordine ha permesso di risolvere prontamente il caso e restituire il bene rubato al suo proprietario, dimostrando l'attenzione e la prontezza della polizia nel garantire la sicurezza pubblica.