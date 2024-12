Ladri in azione nella villa Buracchio: residenti preoccupati, quartiere in allarme

Furto nella villa disabitata dell’ex sindaco: residenti denunciano mancanza di sicurezza e chiedono maggiori controlli e illuminazione.

Un nuovo episodio di criminalità ha colpito la zona di Madonna del Freddo, dove martedì sera, intorno alle 20, è stata presa di mira la storica villa della famiglia Buracchio, proprietà ormai disabitata. Il furto ha gettato i residenti nel panico e riacceso le polemiche sulla carente sicurezza del quartiere.

La dinamica è stata rapida e ben orchestrata. Secondo il racconto di Gianluca Masciulli, testimone e vicino di casa, tutto è iniziato quando l’allarme della villa ha cominciato a suonare. "Ero appena tornato a casa quando ho sentito l’allarme. Poco dopo, mia moglie ha visto due persone incappucciate fuggire attraverso la recinzione", ha riferito Masciulli. I due sospetti sono stati prelevati da un’auto, sopraggiunta a grande velocità, che si è dileguata nella direzione di Francavilla al Mare. Le scarse condizioni di illuminazione hanno impedito l’identificazione della vettura.

Nonostante la fuga dei ladri, i danni alla villa sono evidenti. "Anche se non hanno rubato molto, hanno creato danni e spavento", ha aggiunto Masciulli.

Residenti in allerta

Il quartiere è ormai nel mirino di continui raid. Un altro furto è stato segnalato recentemente in via Riccitelli, aumentando l’allarme tra i cittadini, che richiedono interventi urgenti. Le loro richieste includono l’installazione di un sistema di videosorveglianza, maggiore presenza delle forze dell’ordine e un miglioramento dell’illuminazione pubblica.

Masciulli sta lavorando per riunire i residenti e presentare una mozione alle autorità locali. Intanto, ha segnalato la presenza di due auto sospette, una Toyota Aygo nera e un’Audi A3 bianca, entrambe con targa prova, spesso avvistate nell’area.

La questione sicurezza non si limita ai furti: la condizione della strada in via Madonna del Freddo preoccupa anche sul fronte della viabilità. Buche e dissesti rendono difficile la percorrenza, restringendo la carreggiata e aumentando il rischio di incidenti. "La strada è in condizioni disastrose e necessita di interventi immediati", ha concluso Masciulli.

Questo nuovo episodio ha riacceso la necessità di un piano di sicurezza più efficace, che possa garantire ai residenti di Madonna del Freddo maggiore tranquillità e un ambiente più sicuro.