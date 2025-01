Ladro fugge dopo furto d'oro e scontro con commessa: carabinieri lo denunciano

Un bracciale d'oro da oltre 2.000 euro sottratto in un centro commerciale: il responsabile individuato grazie alle indagini delle forze dell'ordine.

Un tentativo di furto si è trasformato in una movimentata colluttazione all'interno del centro commerciale “Pescara Nord” a Città Sant’Angelo. Protagonista dell'episodio è un 34enne di origine ucraina, già noto alle autorità per precedenti reati, che il 5 gennaio ha sottratto un bracciale d'oro del valore superiore a 2.000 euro. Quando la commessa ha cercato di impedirgli la fuga, ne è nata una breve ma intensa lotta.

Le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile (Nor) di Montesilvano hanno permesso di identificare l'autore del gesto. La vittima ha riconosciuto il ladro, consentendo agli inquirenti di formalizzare una denuncia per rapina impropria a carico dell’uomo. Il caso rientra in una serie di azioni di controllo e prevenzione coordinate dal comando provinciale dei carabinieri di Pescara.

Nelle ultime 48 ore, nell'ambito di tali operazioni, sono state denunciate altre tre persone per reati analoghi. L'attenzione delle autorità resta alta per contrastare i fenomeni di microcriminalità che colpiscono esercizi commerciali e cittadini.