Ladro tenta la fuga in treno con bici elettrica rubata: arrestato!

Un uomo ha forzato il cancello di un'abitazione, rubando una bicicletta elettrica dal giardino. Il proprietario, accortosi del furto, ha immediatamente allertato i Carabinieri. Le forze dell'ordine hanno ipotizzato che il ladro potesse utilizzare il treno per allontanarsi dalla città, strategia già adottata in precedenti furti. Recatisi alla stazione ferroviaria, hanno individuato l'uomo mentre caricava la bicicletta su un convoglio diretto a Pescara. Durante la perquisizione, nel suo zaino sono stati trovati strumenti da scasso, tra cui tronchesi, grimaldelli e cacciaviti. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Sono in corso ulteriori indagini per verificare il coinvolgimento dell'arrestato in altri furti simili avvenuti recentemente nella zona.

Tortoreto: In un episodio analogo, un uomo è stato sorpreso mentre, dopo aver forzato un lucchetto, tentava di rubare una bicicletta elettrica del valore di 1.500 euro in una traversa del lungomare. Anche in questo caso, l'intervento tempestivo dei Carabinieri ha portato all'arresto del malvivente, che è stato posto agli arresti domiciliari.

Atri: Un trentenne di Pineto, già noto alle forze dell'ordine per precedenti furti, è stato arrestato dopo aver rubato una bicicletta di elevato valore lasciata incustodita da un cliente di una tabaccheria. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Atri, riconoscendolo, lo hanno seguito e bloccato dopo un breve inseguimento, restituendo la bicicletta al legittimo proprietario.

Questi episodi evidenziano l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine nel contrastare i reati contro il patrimonio, garantendo sicurezza e legalità nelle nostre comunità.