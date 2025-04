Lascia figlia di 2 anni in auto per fare la spesa: denunciato

Un uomo ha lasciato la figlia di due anni chiusa in auto mentre faceva la spesa; la piccola è stata notata da un passante che ha allertato i soccorsi.​

Nel pomeriggio di domenica 20 aprile 2025, a Teramo, un uomo è stato denunciato per abbandono di minore dopo aver lasciato la figlia di due anni chiusa in auto per recarsi a fare la spesa. L'episodio è avvenuto nei pressi di un supermercato situato in viale Madre Teresa di Calcutta.​

Un passante ha notato la bambina all'interno del veicolo, con le portiere chiuse a chiave, e ha immediatamente contattato i Carabinieri e il personale del 118. I militari dell'Arma, giunti sul posto, hanno rintracciato il padre all'interno dell'esercizio commerciale. L'uomo ha aperto l'auto, permettendo ai sanitari di verificare le condizioni della piccola, che fortunatamente è risultata in buona salute. La bambina è stata riconsegnata al genitore, che dovrà ora rispondere del suo comportamento davanti alla legge.​

In concomitanza con le festività pasquali, i Carabinieri di Teramo hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini. Durante le operazioni, sono state identificate 180 persone e controllati 87 veicoli. Inoltre, sono stati verificati gli obblighi imposti a 11 soggetti sottoposti a misure restrittive alternative al carcere. Le forze dell'ordine hanno anche presidiato le aree adiacenti ai locali frequentati dai giovani, al fine di prevenire l'uso di sostanze stupefacenti e alcolici prima di mettersi alla guida.​

Nonostante l'impegno delle autorità, sono stati riscontrati alcuni episodi di guida in stato di ebbrezza. Quattro automobilisti sono risultati positivi all'assunzione di alcol oltre i limiti consentiti e sono stati privati della patente. Una giovane donna, che manifestava sintomi di assunzione di stupefacenti e ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti, è stata segnalata e anch'essa privata della patente di guida.​

A Roseto degli Abruzzi, i Carabinieri hanno arrestato un uomo del posto, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Teramo, per dover scontare una pena di quattro mesi di arresto a seguito di condanna per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere di Teramo.

Infine, ad Alba Adriatica, un uomo è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Alla guida della propria autovettura, è uscito dalla sede stradale abbattendo un palo dell'illuminazione pubblica. Sottoposto ad accertamento mediante prelievo ematico, è risultato positivo all'alcol con un tasso alcolemico pari a 3,11 g/l. La patente di guida gli è stata ritirata e l'auto posta sotto sequestro per la successiva confisca.