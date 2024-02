Latitante da 10 Anni Condannato a Chieti Arrestato a Roma

Un latitante, ricercato per oltre dieci anni in seguito a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Chieti, è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza della compagnia di Colleferro, nel quartiere della Magliana. L'uomo, durante il suo periodo di latitanza, ha accumulato due condanne per vari reati tra cui truffa, ricettazione, insolvenza fraudolenta e furto.

La cattura del latitante è avvenuta nel corso di un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Velletri riguardante un presunto caso di evasione fiscale, coinvolgente una società operante nel commercio di materiale edile a Valmontone. Secondo gli inquirenti, l'uomo arrestato è stato identificato come il principale responsabile delle operazioni fraudolente legate a questa indagine, e risultava già condannato tre anni fa dal Tribunale di Chieti per i reati sopracitati.