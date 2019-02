Lavoratori ex Intecs, continua la lotta per loro ricollocazione

Come noto l'ipotesi di ricollocazione per i lavoratori licenziati da Intecs passa attraverso un accordo sottoscritto dalle OO.SS. e la regione Abruzzo.

In questi mesi, appurata l'idoneità dei profili professionali dei ricercatori, è stato individuato un percorso che prevede il riassorbimento da parte di una NewCo tecnologica a cui affidare quota parte delle attività, nell'ambito del bando del settore aerospace ItalGovSat, su cui la regione Abruzzo ha investito 10 milioni di euro.

Tuttavia dalla riunione odierna con l'Assessore alle Attività produttive non sono emersi significativi passi in avanti sulla vertenza tali da dare certezze agli ex Ricercatori in quanto non sono ad oggi disponibili nè una pianificazione dei tempi di riassorbimento nè il numero dei ricollocabili attraverso questa operazione.

L'assessore, su richiesta dei lavoratori si è impegnato a produrre una delibera di giunta, come suo ultimo atto, per dare continuità a quanto sinora imbastito.

In assenza di certezze la vertenza dei lavoratori ex Intecs è da considerarsi ASSOLUTAMENTE ANCORA APERTA quindi CHIEDONO, sin da oggi, un incontro URGENTE con il prossimo Presidente della Regione Abruzzo.

Ricordiamo che, a più di un anno dal licenziamento, la situazione dei lavoratori è sempre più preoccupante poichè non hanno alcun sostegno di natura economica e il protrarsi dell'attesa di soluzioni industriali vedrà peggiorare ulteriormente le condizioni loro e delle loro famiglie.