Lavori stradali: aggiornamenti su chiusure di autostrade, statali e viabilità in tempo reale

Chiusure e deviazioni in corso su arterie principali come A14, A25 e statali: ecco i dettagli e le alternative disponibili.

Cantieri e deviazioni: aggiornamenti sui principali interventi di viabilità in Italia

Con la fine dell'estate, Anas e Autostrade per l’Italia hanno ripreso i lavori su diverse tratte stradali e autostradali dal 3 settembre. Questi cantieri proseguiranno fino al ponte di Ognissanti, con sospensioni previste tra il 30 ottobre e il 4 novembre. In particolare, sulla A14, i lavori includono la gestione del traffico con scambi di carreggiata e l’apertura di una corsia aggiuntiva in caso di flussi particolarmente intensi. Le attività stanno già causando code e disagi, un problema che continuerà fino alla conclusione degli interventi.

Le operazioni di manutenzione coinvolgono anche le autostrade A24 e A25, gestite da Strada dei Parchi (Gruppo Toto). Questa società sta portando avanti lavori su entrambe le tratte, che collegano Roma, L'Aquila, Teramo e Pescara. Chi volesse monitorare in tempo reale la situazione del traffico, può farlo attraverso i portali dedicati.

Chiusura Statale 80 del Gran Sasso

Sulla SS 80 del Gran Sasso d'Italia, a causa di lavori, il tratto tra il chilometro 60,650 e il 61,350 sarà chiuso al traffico dal 16 settembre fino al 6 dicembre, dalle 6 del mattino alle 18 di ogni giorno. Gli automobilisti dovranno pianificare percorsi alternativi per evitare disagi.

Chiusure A14: stazioni e uscite interessate

Sulla A14 Bologna-Taranto, sono in corso ispezioni e manutenzioni che hanno portato alla chiusura di alcune stazioni. In particolare, l'uscita di Atri/Pineto sarà chiusa dalle 22 del 2 ottobre alle 6 del 3 ottobre, con uscita consigliata verso Pescara Nord o Roseto degli Abruzzi, a seconda della provenienza. Similmente, l'uscita di Lanciano sarà chiusa dalle 23 del 3 ottobre alle 5 del 4 ottobre; qui le alternative proposte sono Val di Sangro e Ortona per chi proviene rispettivamente da Bari e Pescara.

Viadotto San Martino sulla Statale 656

Anche sulla SS 656 a Chieti, i lavori di manutenzione sui piloni del Viadotto San Martino rallentano il traffico, con limitazioni per i veicoli superiori alle 7,5 tonnellate. Anas consiglia percorsi alternativi attraverso via Colonnetta per dirigersi verso Chieti Scalo o Francavilla.

A25: chiusure delle stazioni di Avezzano e Sulmona/Pratola Peligna

Lungo l'autostrada A25 Torano-Pescara, la stazione di Avezzano sarà chiusa al traffico dalle 22 del 3 ottobre fino alle 6 del giorno seguente, con chiusura della rampa di uscita per entrambe le direzioni. Gli automobilisti dovranno utilizzare le uscite di Magliano dei Marsi o Aielli/Celano come alternative, a seconda della provenienza. La stazione di Sulmona/Pratola Peligna sarà invece chiusa tra il 3 e il 5 ottobre per consentire la manutenzione della pavimentazione. Le entrate consigliate sono presso lo svincolo di Bussi/Popoli.

Statale 16: traffico a senso unico alternato

Tra Rocca San Giovanni e Fossacesia, lungo la Statale 16 Costa dei Trabocchi, il traffico è regolato a senso unico alternato a causa di lavori su due ponti nelle località La Foce e Cavalluccio. I semafori automatici gestiscono i flussi di veicoli per evitare congestioni e migliorare la sicurezza durante i lavori.

Rimborso pedaggi: cashback più rapido per ritardi

Autostrade per l'Italia ha attivato un nuovo servizio, il "Cashback con targa", che consente agli utenti di ottenere rimborsi in caso di ritardi superiori a 10 minuti causati da cantieri. Registrandosi tramite l'app Free To X, anche chi paga in contanti o con carta può ricevere i rimborsi in modo automatico, agevolando così i viaggiatori che percorrono tratti fino a 99 km.

Gli automobilisti sono invitati a monitorare costantemente la situazione del traffico attraverso i canali ufficiali, soprattutto in vista dell'incremento dei flussi nei periodi di festività e durante i weekend.