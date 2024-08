Lavoro in nero e gravi irregolarità: sospesa un'attività a Roseto degli Abruzzi

I carabinieri di Giulianova, supportati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo, hanno intensificato i controlli lungo il litorale per verificare il rispetto delle normative lavorative nelle strutture balneari e di pubblico spettacolo. Negli ultimi giorni, l'attenzione si è concentrata sulle attività ricettive che, durante l'estate, vedono un incremento della clientela e un conseguente aumento della domanda di manodopera.

Durante un’ispezione in un'attività di Roseto degli Abruzzi, le forze dell'ordine hanno riscontrato gravi irregolarità, tra cui la presenza di un lavoratore in nero. Al titolare, un 43enne del posto, sono state contestate numerose violazioni: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, assenza del piano di emergenza ed evacuazione, mancata visita medica e formazione dei lavoratori, assenza della cassetta di primo soccorso e della segnaletica prescritta, oltre alla presenza di conduttori elettrici non isolati, che rappresentavano un grave pericolo di elettrocuzione.

In seguito a queste violazioni, è stato emesso un provvedimento di sospensione amministrativa dell'attività imprenditoriale. Le sanzioni elevate ammontano a circa 15.000 euro, mentre le ammende superano i 19.000 euro.