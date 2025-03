Lavoro nero dilaga: scoperti 22 lavoratori irregolari nel Teramano

Operazioni della Guardia di Finanza nel Teramano rivelano 22 lavoratori in nero e 5 irregolari, coinvolgendo 14 datori di lavoro sanzionati.

La Guardia di Finanza di Teramo ha intensificato i controlli sul territorio, portando alla luce una preoccupante diffusione del lavoro nero. Le recenti ispezioni hanno rivelato 22 lavoratori in nero e 5 irregolari, coinvolgendo 14 datori di lavoro sanzionati per violazioni delle normative vigenti.

In particolare, in due ristoranti della provincia sono stati individuati 8 lavoratori in nero, impiegati come responsabili di sala, camerieri e pizzaioli. Le verifiche hanno evidenziato l'assenza delle necessarie comunicazioni di assunzione al Centro per l'Impiego, configurando una chiara violazione delle disposizioni sul lavoro regolare.

Le sanzioni amministrative per ciascun lavoratore in nero variano da 1.800 euro a 10.800 euro, a seconda della gravità delle infrazioni riscontrate. In alcuni casi, è stata proposta la sospensione dell'attività per le imprese che impiegavano personale in nero in misura superiore al 10% del totale dei dipendenti regolarmente assunti.

Questo fenomeno non è isolato nel territorio abruzzese. A Pescara, la Guardia di Finanza ha recentemente scoperto cinque lavoratori in nero in un'attività commerciale del centro, portando alla denuncia del titolare per violazioni delle normative sul lavoro.

Le autorità locali sottolineano l'importanza di contrastare il lavoro sommerso, che danneggia sia i lavoratori, privati dei loro diritti fondamentali, sia le imprese che operano nella legalità, creando una concorrenza sleale. La Guardia di Finanza continuerà a monitorare attentamente il territorio, promuovendo la cultura della legalità e assicurando il rispetto delle normative vigenti.

I cittadini sono invitati a segnalare alle autorità competenti eventuali situazioni sospette o irregolari, contribuendo attivamente alla lotta contro il lavoro nero e alla tutela dei diritti dei lavoratori.