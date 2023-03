Le Arti Marziali FIJLKAM si insegnano all’Università degli Studi dell’Aquila

L’offerta formativa del Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi dell’Aquila, anche quest’anno, ha visto l’inserimento del corso di Arti Marziali FIJLKAM come elemento pratico per il consolidamento delle conoscenze degli studenti.

Il corso, proposto dalla Prof.ssa Maria Giulia Vinciguerra, Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, ha avuto come obiettivo l’avvicinamento degli studenti alle Arti Marziali ed in particolare alle metodologie didattiche utilizzate dalle Associazioni Sportive affiliate alla FIJLKAM, realtà all’avanguardia nei processi di insegnamento delle attività motorie.

Il corso tenuto dal M° Benedetto Arnone D.T. del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano – Karate e dall’Istruttore Mosè Lamolinara D.T. dell'A.S.D. Jujitsu Academy ha introdotto gli studenti nelle arti marziali e nella loro metodologia d’insegnamento.

Particolare attenzione è stata posta nel Karate e nel Judo, discipline largamente praticate nel mondo, permettendo agli studenti universitari di sperimentare le metodologie dedicate all’apprendimento.

Il corso partendo dai movimenti funzionali con attenzione alla propriocezione, alla esterocezione, alla mobilità e alla stabilità è stato completato ponendo particolare attenzione alle tecniche per lo sviluppo dell’intelligenza motoria, elemento alla base per la costruzione di atleti di alto livello.

Il corso presentato ha dato modo agli studenti di apprendere sul campo un’avanzata metodologia per il corretto apprendimento delle abilità tecnico-tattiche specifiche e si è dimostrato un validissimo strumento di approfondimento circa l’importanza del movimento e dello sport sulla crescita e lo sviluppo morfofunzionale, a partire dai giovanissimi fino ad arrivare all'età matura.

L’insegnamento è all'interno dell'Offerta Formativa dell'Ateneo ed offre a tutti gli studenti, non solo a quelli dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie, una grande opportunità di arricchimento personale e professionale.