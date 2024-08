Lino Guanciale Diventa Dylan Dog: "Voci dall'Incubo" Debutta a Torino per il Prix Italia

Il 30 settembre, Torino diventerà il palcoscenico di un evento unico nel suo genere: Lino Guanciale, celebre attore italiano, interpreterà Dylan Dog nel podcast live "Voci dall'Incubo". L'evento si terrà nell'ambito del Prix Italia, il prestigioso concorso internazionale promosso dalla Rai, giunto alla sua 76ª edizione.

Il Podcast Live "Voci dall'Incubo"

L'iniziativa, ideata e scritta da Armando Traverso, è un tributo al personaggio di Dylan Dog, nato dalla mente di Tiziano Sclavi nel 1986. Realizzato in collaborazione con Rai Radio e Rai Play Sound, "Voci dall'Incubo" è una sperimentazione radiofonica che celebra non solo il famoso indagatore dell'incubo, ma anche i 100 anni di Rai Radio.

L’evento si svolgerà presso lo studio Tv 8 del Centro di Produzione Rai di Torino, dove un cast di attori e doppiatori, tra cui Guanciale, reciterà un medley delle sceneggiature più iconiche di Dylan Dog, riadattate per l’occasione. In contemporanea, i disegnatori Sergio Gerasi e Davide Furnò illustreranno dal vivo le scene, immergendo il pubblico nell’universo del fumetto.

Le Parole di Lino Guanciale

Guanciale, grande appassionato di Dylan Dog, ha dichiarato: “Vestire i panni dell'Indagatore dell'incubo in una occasione così importante per la Rai ha per me un valore doppiamente speciale. Colleziono i fumetti di Dylan Dog da più di trent'anni e adoro lavorare per la radio, quindi non potrei davvero immaginare un mélange più stimolante e avvincente”.

Un Albetto Speciale da Collezione

In occasione dell’evento, sarà distribuito un albetto speciale da collezione, intitolato "Voci dall'Incubo", allegato al numero 457 di Dylan Dog, in edicola dal 28 settembre. Michele Masiero, Direttore Editoriale di Sergio Bonelli Editore, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione, affermando: "Il progetto del 'Fumetto alla Radio' è sempre stato particolarmente apprezzato dai lettori perché è un modo originale di dare voce e suono alle storie più amate, cosa che quando leggiamo i fumetti può avvenire soltanto nella nostra immaginazione".

Il Prix Italia: Incontro e Confronto tra Culture

Il Prix Italia, organizzato dalla Rai dal 1948, si conferma come luogo di incontro e confronto tra culture, linguaggi e media differenti, con una settimana di appuntamenti, proiezioni, incontri e anteprime. Quest'anno, 252 programmi provenienti da 76 broadcaster di 50 Paesi concorrono per i premi nelle sezioni Radio e Podcast, TV e Digital. Il podcast "Voci dall'Incubo" sarà disponibile su Rai Play Sound, proiettando in chiave multipiattaforma le storie di Dylan Dog e continuando la tradizione dei grandi sceneggiati radiofonici.

Una Sperimentazione Multimediale

Chiara Longo Bifano, Segretaria Generale del Prix Italia, ha spiegato che "Il Fumetto alla Radio è solo una delle tante sperimentazioni di questo Prix Italia, frutto delle collaborazioni in atto sia internamente all’Azienda che con i nostri partner internazionali e del supporto della città di Torino e della Regione Piemonte".