Lite Violenta a Giulianova: 35enne Arrestato per Tentato Omicidio

Arrestato dai carabinieri un pregiudicato giuliese di 35 anni che ha aggredito un 34enne albanese. La vittima è ora in Rianimazione.

Durante una lite nata per futili motivi in via Mulino a Giulianova, un 35enne del posto ha ferito con un coltello da cucina un 34enne di nazionalità albanese, colpendolo al costato sinistro con una lama lunga 17 centimetri. L'aggressore è ora rinchiuso nel carcere di Castrogno a Teramo.

L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. I carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno arrestato l'uomo in flagranza di reato, accusandolo di tentato omicidio. L'arma del delitto, ancora in possesso dell'aggressore al momento dell'arresto, è stata sequestrata.

La vittima, soccorsa dal 118, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Giulianova e successivamente trasferita al Mazzini di Teramo, dove è ricoverata nel reparto di rianimazione per essere sottoposta a un intervento chirurgico.