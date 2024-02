Lite per Futili Motivi: Colpito alla Testa con un Tondino in Ferro

Una lite, nata per ragioni banali, è sfociata in violenza lungo viale Cappuccini la sera di Carnevale. Un residente, 27enne identificato come L.G., è stato colpito alla testa con un tondino di ferro da un passante, un uomo di 35 anni identificato come P.D.R., il quale è stato successivamente rintracciato e denunciato dalla polizia.

L'incidente ha avuto luogo intorno alle 19:15 sotto una palazzina di viale Cappuccini. Sembrerebbe che il 27enne stesse gridando per attirare l'attenzione di qualche inquilino del palazzo, grida che hanno irritato il 35enne. Quest'ultimo avrebbe richiesto di smettere di urlare, ma di fronte alla reazione aggressiva dell'altro, avrebbe raccolto un tondino di ferro dal suolo e lo ha utilizzato per colpire il 27enne alla testa. Ferito, la vittima si è allontanata e ha chiamato il 113 per chiedere aiuto.

La polizia è intervenuta sul posto, accompagnata da un'ambulanza del 118 che ha prestato assistenza medica a L.G. sul luogo dell'aggressione. P.D.R., identificato e rintracciato in seguito, è stato denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate. Il tondino di ferro utilizzato nell'aggressione è stato rinvenuto e sequestrato dalla polizia.