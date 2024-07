Lontane dagli Uomini, ora in Aereo si può Chiedere

IndiGo, una compagnia aerea indiana, ha introdotto una nuova politica che permette alle donne di scegliere posti a sedere lontano dagli uomini durante i voli. Questa iniziativa, attiva a partire da agosto, consente alle passeggere di vedere, al momento del check-in, quali posti sono già occupati da altre donne, evidenziati in rosa sulla planimetria dell’aereo.

Una Nuova Opzione per il Comfort delle Donne

IndiGo è la prima compagnia aerea al mondo ad offrire questa funzionalità, che mira a rendere l’esperienza di volo più confortevole per le donne che preferiscono non sedere accanto a uomini sconosciuti. Questa scelta può derivare da motivi religiosi, culturali o personali di sicurezza. Tuttavia, la novità non è esente da polemiche e ha suscitato un dibattito acceso sui social media e nei circoli accademici.

Secondo il quotidiano britannico The Mirror, agli uomini che volano con IndiGo non viene mostrata la disposizione dei posti occupati dalle donne, bensì solo quelli disponibili. Questo ha sollevato discussioni sul fatto che la politica possa essere vista come un atto di sessismo o un passo verso l’inclusione.

Critiche e Consensi

Un rappresentante di IndiGo ha spiegato che la decisione è stata presa sulla base di approfondite ricerche di mercato, con l’obiettivo di migliorare il comfort delle viaggiatrici. «IndiGo è orgogliosa di annunciare l’introduzione di questa nuova funzionalità, che è in linea con la nostra etica #GirlPower», ha dichiarato. Tuttavia, non tutti hanno accolto positivamente l’iniziativa. Alcuni utenti di social media, come X (ex Twitter), hanno criticato la politica definendola “sessista e discriminatoria”.

Nonostante le critiche, la compagnia continua a sostenere la sua decisione, evidenziando che gli studi interni hanno mostrato che sia uomini che donne spesso preferiscono non sedere accanto al sesso opposto per motivi personali o religiosi.

Reazioni delle Passeggere

Le reazioni delle passeggere, in particolare in India, sono state prevalentemente positive. Su piattaforme come Reddit, diverse donne hanno espresso apprezzamento per i “sedili rosa”. Alcune utenti hanno evidenziato che un sistema simile è già in uso nei treni e hanno sottolineato la praticità e la sicurezza di questa opzione.

Una passeggera ha commentato: «Finalmente una compagnia aerea che prende in considerazione le esigenze delle donne. Questo rende il viaggio più sereno e meno stressante».

La nuova politica di IndiGo rappresenta un interessante sviluppo nel settore dell'aviazione, sollevando domande su come le compagnie aeree possano bilanciare il comfort dei passeggeri con questioni di equità e inclusione. Resta da vedere se altre compagnie seguiranno l'esempio di IndiGo o se emergeranno ulteriori controversie.