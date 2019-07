Lotta all'usura, la GdF arresta usuraio nella Marsica

Altro arresto in flagranza per usura messo a segno dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano a soli due mesi dal precedente, avvenuto il 29 aprile u.s.

Le indagini di P.G. condotte dalle Fiamme Gialle sotto l’egida del Procuratore della Repubblica di Avezzano nella persona del dott. Andrea Padalino Morichini, svolte anche attraverso complessi e delicati servizi di pedinamento ed appostamento, hanno consentito di ricostruire la reale portata del fenomeno illecito, già in parte emerso a seguito del precedente arresto.

Più in particolare veniva appurata la continuazione delle condotte usurarie poste in essere dal soggetto arrestato in data 29 aprile da parte della di lui coniuge, anch’essa di etnia ROM. Quest’ultima, noncurante delle sorti giudiziarie del marito, aveva proseguito l’attività di riscossione dei crediti vantati nei confronti di taluni commercianti della zona, costretti alla restituzione delle somme ricevute in prestito, aumentate di interessi che spesso rasentavano il 200%

L’arresto dell’usuraia si inserisce, come detto, in una più ampia e capillare attività d’indagine che potrebbe portare all’individuazione di altri ulteriori responsabili dei reati accertati.

L’operazione di servizio appena conclusa dimostra la costante attenzione riservata dalla Guardia di Finanza al fenomeno dell’usura, attraverso il quale, come noto, il crimine, anche organizzato, ottiene ingenti guadagni sfruttando lo stato di bisogno di soggetti in grave difficoltà.