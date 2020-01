Gli agenti della Squadra Mobile di Pescara impegnati in una operazione antidroga insieme agli uomini del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo e agli agenti della Polizia Municipale, hanno posto agli arresti un uomo di 83 anni e un altro di 38 trovati in possesso d Eroina, cocaina e marijuana.

La droga, poco meno di 300 grammi in tutto, era nascosta in un armadio in camera da letto insieme ai bilancini di precisione, nell'abitazione dell'uomo nel quartiere Rancitelli e Zanni, a Pescara.