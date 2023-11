Lotta disperata di Michele Faiers Dawn prima della coltellata mortale

Michele Faiers Dawn ha opposto una strenua resistenza prima di soccombere alle coltellate infertele dal suo compagno. I risultati dell'autopsia condotta sul corpo della donna inglese, uccisa nella sua casa di via Verratti a Casoli, hanno rivelato che ha ricevuto un totale di nove coltellate, con una di esse risultata letale. L'esame eseguito dal medico legale Pietro Falco presso l'ospedale di Fermo ha confermato che una delle coltellate ha perforato un polmone e reciso l'aorta toracica, causando la morte di Michele.

L'unico indagato per questo tragico delitto è il convivente della vittima, Micheal Dennis Withbread, 74 anni, attualmente detenuto a Londra. Il dottor Falco, incaricato dal procuratore Mirvana Di Serio, ha prelevato diversi campioni di materiale che saranno sottoposti a ulteriori esami istologici, tossicologici e biologici per completare la perizia.

L'abitazione dove si è consumato il delitto è stata dissequestrata in risposta all'istanza presentata dalle tre figlie della vittima. Queste ultime, nei prossimi giorni, giungeranno in Italia per recuperare gli effetti personali della madre e per cercare di fare luce su questa tragica vicenda.