Lotteria Italia 2023: Quattro Vincite di Terza Categoria in Abruzzo

Il dettaglio delle vincite nella nostra regione

Nell'edizione 2023 della Lotteria Italia, la fortuna ha baciato l'Abruzzo con quattro vincite di terza categoria, ciascuna del valore di 20 mila euro. Il primo premio da 5 milioni di euro, tuttavia, è stato assegnato a Milano.

Le quattro vincite in Abruzzo sono state distribuite ai fortunati acquirenti dei seguenti biglietti:

E 269867, venduto a Torino di Sangro, in provincia di Chieti.

O 258200, venduto a Giulianova, in provincia di Teramo.

C 388402, venduto a Manoppello, in provincia di Pescara.

N 330003, venduto ad Ortona, in provincia di Chieti.

Il primo premio, da 5 milioni di euro, è stato assegnato al biglietto F 306831. Il secondo premio, del valore di 2,5 milioni di euro, è andato in provincia di Salerno, a Campagna, con il biglietto M382938.

Il terzo premio, da 2 milioni di euro, è stato assegnato ad Albuzzano (Pavia), al biglietto I 191375. Il quarto premio, del valore di 1,5 milioni di euro, è stato assegnato al biglietto C410438 venduto a Roncadelle (Brescia). Il quinto premio, da 1 milione di euro, è andato al biglietto N454262, venduto a Montecolombo, in provincia di Rimini.

La Lotteria Italia continua a regalare emozioni e fortuna in tutto il Paese, con speranze e sogni realizzati grazie alla dea bendata.