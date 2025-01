Lotteria Italia 2025: Cinque fortunati abruzzesi vincono 20mila euro ciascuno!

La serata speciale di “Affari tuoi” svela i biglietti vincenti, con l'Abruzzo protagonista grazie a cinque premi da 20mila euro.

La serata di "Affari tuoi", condotta da Stefano De Martino, è stata un vero spettacolo, arricchita da numerosi ospiti e momenti di intrattenimento. Durante l'evento su Rai 1, tra musica e divertimento, è stato svelato il nome dei vincitori dei premi più ambiti della Lotteria Italia 2025. Tra i protagonisti della serata, ha brillato l'attore di Avezzano, Lino Guanciale, che ha portato a casa un super premio da 5 milioni di euro, diventando il portabandiera dell’Abruzzo. La presenza di grandi nomi della musica e dello spettacolo, tra cui Gianni Morandi, Mara Maionchi, Rocco Papaleo e molti altri, ha reso la puntata un evento memorabile.

Mentre il pubblico attendeva con ansia l’apertura dei pacchi contenenti i codici vincenti, l'emozione era palpabile. Cinque fortunati possessori dei biglietti vincenti di prima categoria hanno visto cambiarsi la vita con premi straordinari. Nel dettaglio, il numero totale di biglietti venduti in Abruzzo è stato di circa 240.000, ma solo 5 biglietti hanno avuto la fortuna di essere premiati, con una singola vincita di 20mila euro per ciascuno dei fortunati.

Sebbene la vincita sia stata relativamente modesta rispetto ad altri premi in palio, questi 20mila euro rappresentano per molti un’importante boccata d’aria, un sostegno che può fare la differenza nella vita quotidiana. In questa edizione della Lotteria Italia, l'Abruzzo ha visto una grande partecipazione, ma con soli cinque vincitori, l'entusiasmo nella regione è stato comunque notevole.

La serata si è conclusa con i festeggiamenti degli ospiti e del pubblico da casa, felici di aver assistito a un evento che, pur non portando il premio milionario a tutti, ha comunque regalato a molti la speranza di una fortuna inaspettata. La programmazione di "Affari tuoi" ha ancora una volta dimostrato la sua capacità di mescolare intrattenimento e sorpresa, riuscendo a mantenere alta l'attenzione anche nei momenti più emozionanti dell'estrazione.

Seppur le vincite abruzzesi non abbiano raggiunto i premi più alti, la Lotteria Italia continua ad essere un’opportunità imperdibile per chi sogna di cambiare la propria vita con una semplice giocata. Nel frattempo, l’attenzione si sposta verso le future estrazioni, dove nuovi sogni potrebbero diventare realtà per altri.

I biglietti vincenti della prima categoria sono:

1° premio, 5.000.000 euro: T173756. Comprato a Somaglia (Lodi)

2° premio, 2.500.000 euro: T378442. Comprato a Pesaro (Pesaro Urbino)

3° premio, 2.000.000 euro: G330068. Comprato a Palermo

4° premio, 1.500.000 euro: G173817. Comprato a Torino

5° premio, 1.000.000 euro: S185025. Comprato a DOLO (Venezia)

Nonostante l'aumento delle vendite, l'Abruzzo si è dovuto accontentare dei premi minori nella Lotteria Italia 2024.

Quest’anno, la fortuna ha deciso di sorridere anche a piccole località come Somaglia, un comune di appena 3.800 abitanti in provincia di Lodi, dove un fortunato ha vinto ben 5 milioni di euro. Non è sempre facile prevedere dove la fortuna si manifesterà, e a volte si presenta nei posti più inaspettati, facendo sfumare le probabilità e le statistiche. Torino, Palermo, ma anche città più piccole come Pesaro e Dolo hanno visto tanti vincitori, ma la vera sorpresa è arrivata proprio nel piccolo paese lombardo.

Al contrario, l’Abruzzo non è stato baciato dalla fortuna nella Lotteria Italia 2024. Anche con l’incremento delle vendite di biglietti, che sono aumentate del 27,7% rispetto allo scorso anno, la regione non è riuscita a sconfiggere il tabù del premio da 5 milioni di euro. Sebbene la lotteria abbia registrato un boom nelle vendite, con un totale di 240.200 biglietti venduti in tutta la regione, i premi più ambiti sono sfuggiti ancora una volta.

Stando ai dati riportati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la provincia dell’Aquila si conferma quella con il maggior numero di biglietti venduti, ben 76.780 tagliandi, registrando un aumento del 27,1% rispetto al 2023. Subito dopo, c'è Chieti con 68.820 biglietti venduti, un incremento del 21,8%. Ma la vera sorpresa arriva da Teramo, dove si è registrato un 45,8% di aumento nelle vendite, piazzandosi al terzo posto in Italia dopo Oristano e Isernia. Pescara, pur con 37.920 biglietti, ha visto un aumento del 17,3%, ma nemmeno così è riuscita a strappare il premio da 5 milioni.

Nonostante l’assenza di una grande vincita, i premi minori sono stati assegnati, con un totale di 275 premi distribuiti tra diverse categorie. In particolare, 5 premi della quarta categoria sono andati ai fortunati abruzzesi, ciascuno del valore di 20.000 euro. Sebbene non siano somme che cambiano la vita come i premi di prima categoria, queste vincite potrebbero comunque rappresentare un buon inizio d’anno per i vincitori.

Oltre ai premi di quarta categoria, la Lotteria Italia 2024 ha visto l’assegnazione di 25 premi di seconda categoria da 100.000 euro e 50 premi di terza categoria da 50.000 euro, con un totale che ammonta a circa 9 milioni di euro. Anche se i grandi premi sono sfuggiti all’Abruzzo, la speranza di vincere un premio più contenuto ha comunque portato un po' di fortuna a molti.

Anche se l’Abruzzo non ha visto il premio da 5 milioni tanto atteso, la Lotteria Italia ha comunque regalato una serie di vincite che, seppur minori, potrebbero portare un po' di sollievo in un inizio d’anno che promette bene per i fortunati vincitori. Per il futuro, c'è sempre la possibilità di provare di nuovo l’anno prossimo, con l’augurio che la fortuna sorrida anche a chi vive in questa regione.

Biglietti vincenti per i premi della 4° categoria (20mila euro) venduti in Abruzzo:

A187499. DISTRIBUTORE LOCALE TORTORETO (TE)

S456187. VASTO (CH)

L176197. ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

L207062. CANZANO (TE)

I347822. PESCARA (PE)

In totale, il montepremi complessivo della Lotteria Italia 2025 è stato di 21 milioni di euro: un nuovo record dell’evento.