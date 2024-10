Lovecraft e il suo Universo: Un Viaggio Oltre la Soglia dell'Immaginario a L'Aquila

Presentato il volume "Yog-Sothothery" tra mostre e dibattiti culturali

Domenica scorsa, il suggestivo Palazzetto dei Nobili ha fatto da sfondo alla presentazione del libro Yog-Sothothery / Oltre la soglia dell’immaginario di H.P. Lovecraft, a cura di Salvatore Santangelo. Il volume, pubblicato da Castelvecchi Editore, è una raccolta di saggi che esplora l’universo letterario di Howard Phillips Lovecraft, uno degli autori più influenti del genere fantastico e horror.

Il titolo "Yog-Sothothery" si rifà al termine coniato dallo stesso Lovecraft per descrivere la sua mitologia, una cosmogonia che abbraccia il mistero e il terrore cosmico. Nonostante sia maggiormente conosciuto dal grande pubblico come creatore del celebre “Ciclo di Cthulhu” e del leggendario mostro tentacolare che ha influenzato profondamente la cultura pop, il volume si propone di andare oltre questo immaginario superficiale. Attraverso i saggi, l’opera intende restituire centralità alla complessità e alla profondità delle tematiche lovecraftiane, spesso semplificate in stereotipi con il passare del tempo.

Alla presentazione, oltre al curatore Salvatore Santangelo, sono intervenuti anche l'assessore alla cultura Roberto Santangelo e alcuni degli autori dei saggi presenti nel volume, tra cui Angelo Clementi, Virginia Como e Miska Ruggeri. L’evento ha visto una partecipazione attiva del pubblico, invitato a un confronto sui temi del fantastico e dell’horror, grazie anche all’organizzazione dell’associazione culturale "L’Aquila che rinasce."

In occasione della presentazione, è stata allestita una mostra di opere ispirate a Lovecraft, con esposizioni di libri, fumetti, giochi da tavolo e di ruolo, oltre a modelli tridimensionali realizzati da Paolo Orsini e plastici creati da Domenico Impelluso. Queste creazioni hanno offerto una prospettiva visiva del mondo lovecraftiano, arricchendo l'esperienza culturale dell'evento.

Il libro, che fa parte della collana Navi di Castelvecchi Editore, è ora disponibile per l'acquisto nelle principali librerie.