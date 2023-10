Luca Bruni, ex Alitalia, è il nuovo direttore dell'Aeroporto d'Abruzzo

Dopo due tentativi e una selezione attraverso un'agenzia internazionale del lavoro, è finalmente giunta la fumata bianca alla Saga, la società regionale responsabile della gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo. La ricerca di un nuovo direttore generale per l'aeroporto si è conclusa con la scelta di Luca Bruni, un manager con un'ampia esperienza nel settore dell'aviazione civile e un passato da dirigente Alitalia. Il suo profilo è stato ritenuto il più idoneo dal Consiglio di Amministrazione (Cda) della Saga.

Per formalizzare questa scelta, Luca Bruni dovrà essere convocato e successivamente prenderà la decisione di accettare il contratto offertogli, che avrà una durata di 5 anni e una remunerazione annua di circa 81.000 euro, più un massimo di 10.000 euro di rimborsi spese. Questa nomina servirà a coprire il ruolo vacante lasciato la scorsa estate dall'ex direttore Luca Ciarlini, e che è stato gestito ad interim dal presidente della Saga, Catone.

Luca Bruni aveva precedentemente partecipato a un avviso per la posizione dirigenziale presso la Saga. La scelta del Cda ha puntato a individuare la figura migliore all'interno della rosa di nomi selezionati dall'agenzia incaricata, valutando competenze e requisiti specifici richiesti per il ruolo. Tra questi requisiti figurano l'esperienza in società aeroportuali o di trasporto aereo, nonché l'esperienza in società a controllo pubblico con incarichi dirigenziali.