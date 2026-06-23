Lucca Comics 2026, Castellini firma il manifesto: arrivano Go Nagai, Miller e Hickman

Lucca Comics & Games compie sessant’anni: ecco l’edizione che guarda al futuro insieme

Dal poster di Claudio Castellini agli ospiti internazionali, il festival celebra la propria eredità con mostre, videogiochi, musica, fumetti e grandi anteprime mondiali a Lucca.

Lucca Comics & Games si prepara a festeggiare i suoi sessant’anni con un’edizione costruita intorno al concetto di Legacy, l’eredità culturale e creativa lasciata da sei decenni di fumetti, giochi, videogiochi, musica e immaginazione. L’appuntamento è fissato dal 28 ottobre al 1° novembre 2026, quando la città toscana tornerà ad accogliere appassionati e autori provenienti da tutto il mondo.

Il manifesto celebrativo porta la firma di Claudio Castellini, maestro italiano del fumetto internazionale nato proprio nel 1966. Nel poster tornano personaggi e simboli apparsi nelle precedenti campagne della manifestazione, riuniti in un’unica composizione dedicata al rapporto tra memoria e futuro. Durante la presentazione, Castellini ha consegnato simbolicamente la propria matita a Louise Stéphant, artista francese di dieci anni già vincitrice per due volte del Petit Fauve di Angoulême. Sarà lei a realizzare una speciale variant del manifesto.

Il programma annunciato comprende ospiti di primo piano. A Lucca arriveranno Go Nagai, creatore di Goldrake e Devilman, Frank Miller, autore di opere fondamentali come Sin City e Il ritorno del Cavaliere Oscuro, e Jonathan Hickman, tra gli sceneggiatori che hanno maggiormente influenzato l’universo Marvel contemporaneo. Attesi anche Tōru Fujisawa, autore di G.T.O., Tillie Walden, Peach Momoko, Paco Roca e Seth.

Importante anche la presenza del settore videoludico. Tra gli ospiti figurano Yoshinori Kitase, produttore della saga remake di Final Fantasy VII, e Hideki Kamiya, autore legato a titoli come Resident Evil 2, Devil May Cry, Ōkami e Bayonetta. Per il sessantesimo anniversario sarà inoltre pubblicato Luke & Clea – A Quest for Legacy, videogioco in stile 8 bit dedicato alla storia della manifestazione.

Tra le novità più attese ci sono la mostra interattiva Legacy a Palazzo Guinigi, l’esposizione dedicata a Castellini e le celebrazioni per gli ottant’anni di Lucky Luke. Sul fronte dei collezionabili debutterà POP MART, mentre Pokémon festeggerà il trentesimo anniversario trasformando la Palestra Bacchettoni in una vera Pokémon Gym. Lucca ospiterà inoltre l’anteprima italiana del nuovo Naruto Card Game.

La musica avrà come protagonista Yōko Kanno, compositrice delle colonne sonore di Cowboy Bebop e Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, per la prima volta in Italia. Annunciati anche il ritorno dei Finley e due appuntamenti con I Cavalieri del Re.

Con il tema Legacy, Lucca Comics & Games non intende limitarsi a celebrare il proprio passato. L’obiettivo dichiarato è consegnare alle nuove generazioni un patrimonio di storie, linguaggi e passioni, trasformando il sessantesimo anniversario nel punto di partenza di un nuovo capitolo.