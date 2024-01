Luciano D'Amico, Candidato del Centrosinistra, Propone il Trasporto Pubblico Gratuito in Abruzzo

Il candidato del centrosinistra Luciano D'Amico ha annunciato la sua contrarietà all'Autonomia differenziata in Abruzzo, sottolineando che questa opzione costerebbe alla regione ben 400 milioni di euro all'anno, con possibili ripercussioni negative sui servizi pubblici, dalla sanità ai trasporti. Durante la presentazione della sua candidatura nella lista civica dell'ex sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, D'Amico ha criticato il sostegno già espresso dal suo avversario Marsilio all'Autonomia, senza attendere la completa stesura della legge.

Il candidato ha proposto invece un'iniziativa innovativa per la regione abruzzese: garantire il trasporto pubblico gratuito. D'Amico ha citato esempi di successo in Nord Europa e negli Stati Uniti, sottolineando che il trasporto pubblico è un servizio finanziato dallo Stato con risorse nazionali. Attualmente, ogni anno, vengono trasferiti in Abruzzo circa 189 milioni di euro dallo Stato, distribuiti tra i mezzi urbani, extraurbani e i treni.

D'Amico ha dichiarato di voler presentare una proposta di legge per rendere il trasporto pubblico gratuito in Abruzzo, sottolineando che, con un bilancio regionale di 4,8 miliardi di euro, la regione potrebbe trovare le risorse necessarie sia interne che europee. Aggiungendo ulteriori 29 milioni alla somma attuale, D'Amico ha sottolineato che questa iniziativa potrebbe incentivare la crescita del traffico passeggeri fino al 100%, riducendo l'inquinamento e scoraggiando l'uso dei mezzi privati. Ha inoltre evidenziato il positivo impatto sulla transizione verso una mobilità più sostenibile.